Der Baum als "Transformationsgebäude": Ein sogenannter Naturheiltrainer gibt Tipps. Foto: ORF

In Zeiten, in denen hierzulande täglich Tausende mit dem Coronavirus infiziert werden, hunderte Menschen auf Intensivstationen um ihr Leben kämpfen und das Pflegepersonal an seine Grenzen stößt, ist es ziemlicher starker Tobak, den Gudrun Kampelmüller in ihrer ORF-"Schauplatz"-Reportage "Die Corona-Gurus" liefert. Sie war unterwegs in der Energetikerszene und liefert aufschlussreiche Einblick in eine Branche, die durch die Corona-Pandemie gefährlichen Zuspruch erhält.

2018 waren es noch rund 18.000 Menschen mit einem Gewerbeschein als Energetiker, aktuell seien fast 30.000 Energetiker bei der Wirtschaftskammer gemeldet, rechnet sie vor. Die Branche macht Milliardenumsätze. Man weiß, in komplizierten Zeiten boomen oft einfache Lösungen, das Virus zu leugnen etwa oder daran zu glauben, dass irgendwelche Essenzen, Globuli, Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminprodukte helfen können, es in Schach zu halten.

"Das Coronavirus braucht einen Wirt, und wir sind der Wirt", sagt eine Interviewpartnerin. Es sei wie ein Duell im Tennis, "wenn der Wirt stark ist, gewinnt der Bessere". Eine Raumenergetikerin hat seit der Pandemie so viel zu tun wie noch nie. Mit Wacholder & Co geht sie gegen negative Energie und "verdichtete Altlasten" vor, sogenannte Engelsmischungen sollen auch eine Brücke zu überirdischen Wesen bauen. Und ein Masseur leugnet wissenschaftliche Fakten; Corona-Patienten hätten sich nicht infiziert, sondern seelische Traumata erlitten. Auch Reporterin Kampelmüller stecke "noch im alten Denken drinnen", konstatiert er, als sie ihn damit konfrontiert, dass das Virus ja existiere und Menschen sich infizieren. "Die Infektion an sich ist fragwürdig." Das Böse komme nicht von außen, "sondern wir haben alles an Mikroben in uns", für Viren gebe es keine wissenschaftlichen Belege. Er rät sogar dazu, einander zu umarmen und viele Menschen aufzusuchen.

Solche Aussagen machen wütend, sie bringen Anhängerinnen und Anhänger dieser Szene dazu, sich egoistisch und unsolidarisch zu verhalten, die Krankheit zu leugnen und Maßnahmen, die helfen, diese Pandemie für uns alle zu beenden, zu verweigern. Wie gut, dass Kampelmüller solche Aussagen nicht für sich stehen lässt, sondern sie wissenschaftlich einordnet, sie gemeinsam mit Expertinnen und Experten widerlegt und so einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung liefert. Oder, wie Sendungschef Peter Resetarits sagt: Gehen Sie bei Herzproblemen lieber zum Kardiologen und nicht zur Buche, wie es ein Naturheiltrainer vorschlägt. Der ORF-"Schauplatz" zu den "Corona-Gurus" ist hier in der TVThek abrufbar. (Astrid Ebenführer, 26.11.2021)