Wie kommen Sie durch den Tag? Was bereitet Ihnen Sorge, was gibt Ihnen Kraft?

Pause machen nicht vergessen! Foto: getttyimages/istockfoto/RuslanDashinsky

Zugegeben, es gab schon angenehmere Spätherbste. Der Blick auf die Nachrichten kann derzeit auch der robustesten Natur und der besten Laune einen Dämpfer verpassen. Kein Wunder: Die Pandemie zieht sich, es geht von Welle zu Welle, von Lockdown zu Lockdown, die Stimmung in der Gesellschaft ist mehr als aufgeheizt – und nun erscheint am Horizont auch noch eine neue Mutation. Ablenkungsprogramm bieten – wie vor genau einem Jahr – hauptsächlich lange Spaziergänge in eisiger Kälte.

Neben der Bewältigung des Alltags kommt man oft gar nicht dazu, kurz innezuhalten und die aktuellen Geschehnisse zu reflektieren. Schließlich setzt die Arbeit ja nicht aus, und auch der Haushalt gehört erledigt – von der Kinderbetreuung, die für Mütter und Väter dazukommt, ganz zu schweigen. Umso wichtiger ist, sich auch einen Moment der Ruhe zu gönnen und ein bisschen stolz auf sich zu sein, dass man unter den außergewöhnlichsten Umständen wieder einen Tag gut bewältigt hat.

Wie fühlen Sie sich in diesen Tagen?

Was raubt Ihnen Energie? Was gibt Ihnen Kraft? Über welche schönen Momente haben Sie sich in den letzten Tagen gefreut? Tauschen Sie sich im Forum aus – Sie sind nicht allein! (aan, 29.11.2021)