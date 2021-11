Das Indie-Game "Exo One" bietet ein originelles Fluggefühl zwischen Adrenalinschub und meditativem Flow. Foto: Exbleative

Viel Hype, wenig Substanz: In den letzten Wochen und Monaten gab es einige Enttäuschungen für Spielerinnen und Spieler zu verdauen. Besonders die Großen haben wiederholt ausgelassen: Wackelige Starts, verhunzte Remaster-Launches, Ideenlosigkeit und Nachrichten über katastrophale Zustände bei den verbleibenden Mega-Publishern geben Grund zum Missmut.

Wer seinen Blick ausschließlich auf das Hochglanzsegment der Branche legt, das gemeinhin als "AAA" bezeichnet wird, versäumt aber ziemlich viel. Seit über einem Jahrzehnt blühen kleine, innovative Spiele mehr und mehr auf, die größeren, erfolgreicheren davon stehen in Sachen Professionalität und Anspruch den Blockbustern nur mehr in Sachen Grafik nach – und eignen sich auch in diesem tristen Lockdown-Herbst bestens, um der Realität für ein paar Stunden zu entfliehen.

Zwei Wermutstropfen gibt es allerdings: Auf den Konsolen ist die Auswahl spannender Indies weitaus kleiner als auf (Windows-)PCs, und die Flut an pausenlos veröffentlichten Titeln macht es schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen. Letzterem wirken wir zum Beispiel mit der folgenden Auswahl entgegen: Bei diesen zehn Spielen ist für jede und jeden etwas dabei.

Exo One

http://exo-one-game.com/

Exbleative

Ist es eine Kugel? Ist es eine fliegende Untertasse? Das Gefährt, das wir in "Exo One" steuern, ist auf jeden Fall pfeilschnell, ob es nun rollt oder elegant durch die Atmosphäre gleitet. Per Tastendruck erhöhen wir die Gravitation und sammeln Schwung für gewaltige Sprünge, die sich in berauschende Flugmanöver umsetzen lassen – ein absolut originelles Fluggefühl zwischen Adrenalinschub und meditativem Flow.

Die grafisch perfekt in Szene gesetzten Planetenoberflächen versetzen auch dank umwerfend gelungener Soundkulisse jeden Science-Fiction-Fan in helle Begeisterung. Gegner oder Kämpfe gibt es keine, nach unvergesslichen drei Stunden ist die Weltraumodyssee zu Ende, im Gedächtnis bleibt sie aber garantiert viel, viel länger. "Journey" trifft "No Man’s Sky" – eines der schönsten, entspannendsten und zugleich faszinierendsten Spiele des Jahres.

Erschienen für Windows und Xbox Series X/S, ab 15,99 Euro. Auch in Gamepass verfügbar.

The Eternal Cylinder

https://www.eternalcylinder.com/

DevolverDigital

Schon im Frühjahr war absehbar, dass das neue Spiel der chilenischen Indie-Entwickler ACE Studio etwas Besonderes wird, und so ist es: Viel schräger als "The Eternal Cylinder" war 2021 kein Spiel. Auf einem fremden Planeten zermalmt eine riesige Walze alles unter sich, da hilft nur Flucht. Wir leiten ein kleines Rudel seltsamer Wesen durch diese halboffene Spielwelt, in der jede Menge andere Gefahren und vor allem wunderbar bizarre Flora und Fauna warten.

Um zu überleben, müssen die kleinen Helden taktisch klug unterschiedliche Evolutionssprünge hinlegen. Wer Heuschreckenbeine frisst, springt selbst höher, ein dickes Fell bekommt man dank Verzehr von Wollbaumsamen. "The Eternal Cylinder" ist ein umwerfend gestalteter Mischling aus Open-World-Action-Adventure und Survival-Puzzler mit viel Charme und so mancher gruseliger Überraschung.

Erschienen für Windows, PS4 und Xbox One / Series, um 23,99 Euro.

Growbot



https://www.growbotgame.com/

GOG.com

Point-&-Click-Adventures haben immer noch eine riesige Anhängerschaft, die seit Jahren von den Großen der Branche weitgehend links liegen gelassen wird. Umso schöner und liebevoller gemacht sind deshalb die kleinen und gar nicht so kleinen Adventures, die von Indie-Studios wie etwa dem tschechischen Amanita Design kommen ("Samorost", "Machinarium"). Dessen neuestes Werk mit dem Namen "Happy Game" ist untypischerweise ein Horrorspiel geworden; wer Sehnsucht nach der gewohnten Putzigkeit und dem verspielten Charme der Amanita-Titel hat, findet in "Growbot" eine würdige Alternative. Wunderschöne Illustrationen, nette Rätsel, ein Adventure-Spaß für große und kleine Spieler und Spielerinnen.

Erschienen für Windows, Mac, Linux um 16,79 Euro.

Elechead

https://store.steampowered.com/app/1456880/ElecHead/

Next Indie

Genau so sehen "diese Indie-Spiele" also aus: Retropixel wie vor 40 Jahren – igitt! Dass manche Indie-Entwickler auf minimalistische Grafik setzen, ist sowohl bewusste Wahl als auch den hohen Kosten moderner Hochglanzgrafik geschuldet. Mit dem Spielspaß hat die Präsentation jedenfalls nichts zu tun – wie "Elechead" eindrucksvoll beweist.

Der Puzzle-Plattformer mag zwar aussehen wie ein grafisch unterdurchschnittlich gelungenes Amiga-Spiel aus den späten Achtzigern, in Sachen Rätseldesign und Herausforderung der grauen Zellen spielt er aber souverän in der Oberliga. Wer einmal mit dem Grübeln begonnen hat, vergisst im cleveren Spiel mit der Elektrizität garantiert die angeblich mangelhaften Schauwerte.

Erschienen für Windows um 8,99 Euro.

Vagrus

https://vagrus.com/

IGN

Wo AAA-Spiele dem breitesten Mainstream gefallen müssen, dürfen Indies in ihren Nischen bleiben und auch spezielle Wünsche befriedigen. Das strategische Rollenspiel "Vagrus" ist Wirtschaftssimulation, Adventure, Rollenspiel und Managementspiel in einem. Die faszinierende Spielwelt, die an eine apokalyptische Version einer Fantasy-Spätantike erinnert, durchreisen wir als Karawanenführer. Das wirtschaftliche und physische Überleben in dieser gefährlichen Welt ist schwer, die spielerische Offenheit und kleinteilige Managementmöglichkeiten machen dieses Spiel ungarischer Entwickler aber zum Geheimtipp für Rollenspielspezialisten mit Sinn fürs Außergewöhnliche.

Erschienen für Windows, Mac, Linux um 28,99 Euro.

Factory Town

http://82apps.com/factorytown/

82apps

"Factorio" war und ist für viele Spieler und Spielerinnen der Beweis dafür, dass großartige Strategie- und Aufbauideen trotz Indie-Kleinheit und langer Early-Access-Phase ganz großartig sein können. Das tschechische Automatisierungs- und Logistikaufbauspiel hat gewissermaßen eine ganze Genrenische erfunden. Kein Wunder, dass andere das Rezept ebenso übernehmen.

"Factory Town" bietet wie das große Vorbild jede Menge Selbstverwirklichung für gewiefte Genrefreunde, hat aber alles eingespart, was bei "Factorio" möglicherweise für Stress gesorgt hat. Verteidigung ist nicht nötig, hier geht es äußerst entspannt ums Bauen und Produzieren – und das sogar mit erneuerbaren Rohstoffen. Die kindliche Knuddeloptik täuscht, "Factory Town" hat für alle etwas zu bieten. Der Early Access ist beendet, zum Preis eines Kinotickets holt man sich hier für einen ganzen Winter Bauspaß auf den Monitor.

Erschienen für Windows, Mac um 16,79 Euro.

Gunfire Reborn

https://gunfire.herojoys.com/en/

505 Games DACH

Ein First-Person-Loot-Shooter mit knuddeliger Cartoon-Furry-Grafik, Rogue-like-Mechaniken und Koop-Spaßgarantie, das ist "Gunfire Reborn". Das chinesische Spiel hat schon im Early Access guten Eindruck hinterlassen, jetzt ist der kurzweilige Actionkracher final erschienen.

Übermäßige Spieltiefe braucht man nicht zu erwarten, dafür knallt und kracht es ordentlich, und die gute, alte Motivationsspirale sorgt dafür, dass man immer noch für "ein letztes kurzes Spiel" aufbricht. Wer etwas komplexeren Koop sucht, sei an "Deep Rock Galactic" erinnert – das Indie-Koop-Game vermeldete erst vor kurzem, dass es bereits drei Millionen Käuferinnen und Käufer gefunden hat. Von wegen Nischenprogramm!

Erschienen für Windows um 16,79 Euro.

Moncage



https://optillusion.games/games.html

XD

Das originelle Puzzlespiel mit der Perspektive ist eher ein Happen für zwischendurch, aber der ist hervorragend gelungen: In "Moncage" – das Kunstwort ergibt sich aus dem französischen "montage" und dem englischen "cage" (Käfig) – drehen wir einen Würfel, um die Szenen, die wir wundersamerweise darin ausmachen, genau aus dem richtigen Blickwinkel sehen zu können. Dann fügen sich nämlich Dinge zusammen, die erst gemeinsam Sinn ergeben. Klingt komplizierter, als es ist, allerdings ist "Moncage" durchaus hin und wieder so knifflig, dass man gern auf das vorbildliche Hintsystem zurückgreift. Wer "Gorogoa" und "Monument Valley" liebt, kann sofort blind zugreifen. Übrigens auch für die kleinen Mobile-Screens von Handy und Tablet geeignet.

Erschienen für Windows um 14,99 Euro; iOS, Android ab 4,99 Euro.

Unpacking



https://www.unpackinggame.com/

Witch Beam

Zweimal umziehen ist wie einmal abbrennen, heißt es. Im Spiel "Unpacking" muss man wenigstens keine Kisten schleppen, sondern nur sein Zeug wieder und wieder auspacken und in der jeweils neuen Bleibe organisieren. Das ist vordergründig zunächst eine nette Puzzle-Aufgabe, doch das hübsche Spiel im isometrischen Look erzählt unaufdringlich, aber differenziert durch seine Spielmechaniken auch eine ganze Lebensgeschichte in tausend Details, vom Auszug aus dem Kinderzimmer bis weit ins Leben hinein. Hand aufs Herz: Nach hunderten getöteten Aliens, gewonnenen Schlachten und zu Ende gefahrenen Offroadrennen sind Setting und Gameplay von "Unpacking" fast schon unerhört frisch. Ein überraschend emotionales Spiel.

Erschienen für Windows, Mac, Linux, Nintendo Switch, Xbox One um 19,99 Euro.

Bright Memory: Infinite

https://store.steampowered.com/app/1178830/Bright_Memory_Infinite/

IGN

Zum Abschluss knallt's dann doch noch ganz hübsch: Wenn man sich diesen First-Person-Shooter ansieht, traut man seinen Augen kaum. Ja, so prächtig kann auch ein Indie-Shooter sein. Richtig unglaublich ist aber, dass "Bright Memory" das Werk eines einzelnen chinesischen Entwicklers ist, der den ersten Akt seines Spiels nebenbei in seiner Freizeit entwickelt hat. Mit "Infinite" gibt es ganz aktuell Nachschlag, den Käuferinnen und Käufer des Originals übrigens kostenlos dazubekommen.

Gut, spielerisch bewegt sich der rasante Shooter großteils auf ausgetretenen Pfaden, der Spaß ist relativ kurz, und bei näherem Hinsehen werden auch die Einschränkungen dieses Einmannprojekts sichtbar. Trotzdem: Als Grafikshowcase für die Möglichkeiten, die in Indie-Reichweite liegen, ist der kleine Chinaknaller absolut empfehlenswert.

Erschienen für Windows um 16,79 Euro. (Rainer Sigl, 28.11.2021)