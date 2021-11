Für Beschäftigte ab zehn Monaten in Kurzarbeit gibt es 500 Euro. Saisonbetriebe bekommen eine Starthilfe für die Einstellung von Fachkräften

Wien – Den von der Pandemie und dem neuerlichen Lockdown Betroffenen wird finanziell unter die Arme gegriffen. Die Corona-Kurzarbeit wird bis Ende März 2022 verlängert, kündigte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Freitag an. Beschäftigte, die bereits zehn Monate oder länger in Kurzarbeit sind, erhalten zudem eine Einmalzahlung von 500 Euro netto. Saisonbetriebe im Tourismus bekommen eine "Saisonstarthilfe" für die Einstellung von Fachkräften.

Kurzarbeit-Beantragung rückwirkend möglich

Die Corona-Kurzarbeit gilt für besonders betroffene Betriebe. Sie wäre ursprünglich zu Jahresende ausgelaufen und wird nun bis Ende März verlängert. Weiters werden die Rahmenbedingungen erleichtert: Unternehmen werden drei Wochen Zeit haben, die Kurzarbeit rückwirkend zu beantragen, und bekommen trotzdem die Unterstützung in voller Höhe. "Nützen Sie die Kurzarbeit", appellierte ÖGB-Chef Wolfgang Katzian an die betroffenen Betriebe, denn damit würden die Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Mit der Saisonstarthilfe werde dem Tourismus geholfen, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Die Branche fürchtet wegen des Lockdowns mit dem Beginn der Wintersaison um die Fachkräfte. Für die Kurzarbeit ist nämlich ein Monat Beschäftigung mit vollem Gehalt Voraussetzung. Nun bekommen Saisonbetriebe für Neuanstellungen 65 Prozent des Bruttogehalts, also inklusive aller Lohnnebenkosten, vom AMS refundiert, wobei die Arbeitnehmer den vollen Lohn bekommen. Diese Saisonstarthilfe zur Fachkräftesicherung gilt für alle Personen, die zwischen 3. November und 12. Dezember angestellt werden. Kontrollen sollen Missbrauch verhindern.

500 Euro Bonus

Beschäftigte, die lange in Kurzarbeit sind, werden extra unterstützt und erhalten einen Bonus von 500 Euro netto. Voraussetzung ist, dass sie im November 2021 in Kurzarbeit waren und seit März 2020 insgesamt zehn Monate oder länger für Kurzarbeit angemeldet waren. Der Bonus für "Langzeit-Kurzarbeitende" bekommen nur jene, deren Bemessungsgrundlage niedriger als 50 Prozent der Höchstbemessungsgrundlage ist. Auch Arbeitnehmer in Trinkgeldbranchen werden ab Dezember besonders unterstützt. (APA, 26.11.2021)