Zeit für ein Experiment!

Manche Dinge sind flüssig, andere sind fest – aber es gibt auch etwas dazwischen. Oobleck nennt man diese mysteriöse Flüssigkeit, die einfach macht, was sie will. Du kannst Oobleck ganz einfach selbst herstellen. Am besten, du machst das Ex-periment auf Zeitungspapier oder auf einer abwischbaren Fläche. Nimm eine Tasse Mais- oder Kartoffelstärke und mische etwa eine halbe Tasse Wasser dazu. Rühre mit einem Löffel so lange, bis das Gemisch nicht mehr klumpt.