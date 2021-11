Marcel Sabitzer muss pausieren. Foto: imago images/Philippe Ruiz

München – ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer fällt beim deutschen Fußball-Tabellenführer Bayern München "ein paar Wochen" aus. Das berichtete Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Grund sei eine muskuläre Verletzung an der Wade, die schon am Mittwoch beim 2:1-Sieg über Dynamo Kiew in der Champions League einen Einsatz verhindert hatte. Die Bayern treffen am Samstag auf Abstiegskandidat Bielefeld. (APA; 26.11.2021)