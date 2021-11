Carlo Ancelotti schwört seine Mannschaft ein. Foto: APA/AFP/MEDINA

Madrid – Real Madrid will sich auch vom FC Sevilla vom eingeschlagenen Kurs nicht abbringen lassen. Die "Merengues" logieren nach neun Siegen in 13 Runden an der Tabellenspitze von La Liga. Im Heimspiel gegen die Andalusier soll am Sonntagabend (21.00 Uhr/live DAZN) Sieg Nummer zehn folgen. Sevilla hat Real als Dritter jedoch in Reichweite. Mit einem Auswärtserfolg würde Salzburgs Champions-League-Kontrahent sogar an den Madrilenen vorbeiziehen.

Ob David Alaba dabei ist, ist unsicher. Österreichs Teamstar zog sich in der Champions League gegen Sheriff Tiraspol eine Knieblessur zu und ging vorzeitig vom Feld. Trainer Carlo Ancelotti meinte danach, dass Alaba "nicht so schlimm" verletzt sei. Untersuchungen sollten Klarheit bringen. Der Wiener wird von Spaniens Presse inzwischen als wichtiger Bestandteil der Elf gesehen. Ancelotti zähle gegen Sevilla auf den Verteidiger.

Nachtragsspiel gegen Athletic Bilbao

Auf Real wartet ein dichtes Programm. Drei Tage nach Sevilla geht es erneut daheim im Nachtragsspiel gegen Athletic Bilbao weiter, am folgenden Samstag dann auswärts beim Zweiten Real Sociedad weiter. Verlassen kann sich der Rekordmeister bisher auf seine Offensive. 32 Ligatore haben Karim Benzema, Vinicius Junior und Co. bisher erzielt. Um zehn mehr als Atletico Madrid, Betis Sevilla oder Rayo Vallecano.

Barcelona hat in 14 Runden erst 20 Treffer angeschrieben. Das 0:0 gegen Benfica Lissabon in der Königsklasse beschert den Katalanen ein Zittern um den Achtelfinal-Aufstieg. Neo-Coach Xavi will nun zumindest in der Liga wieder voll anschreiben. Am Samstag hängen für den aktuellen Siebenten auswärts bei Villarreal die Trauben aber hoch. Der Champions-League-Starter aus der Region Valencia ist derzeit jedoch nur Zwölfter. Trainer Unay Emery steht bei den Fans unter Beobachtung.

Ob Yusuf Demir bei Barcelona wieder von Start weg aufgeboten wird, bleibt abzuwarten. Die Rapid-Leihgabe zeigte gegen Benfica eine gute erste Hälfte, der für den 18-Jährigen eingewechselte Ousmane Dembele sammelte aber ebenfalls Argumente für einen Einsatz. Der Franzose ist nach einer Verletzung jedoch noch nicht voll fit. Die Jungstars Ansu Fati und Pedri fehlen Barca weiterhin verletzt. (APA; 26.11.2021)