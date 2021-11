Putins Russland, Illuminati, Red Eye, Get Back, Unszensiert – Bushidos Wahrheit, Hawkeye – Mit Radiotipps

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Mit Fragen und Beschwerden zu Impfung und Lockdown und Lärmbelästigung durch einen Verschubbahnhof in Graz. Bis 18.57, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Putins Russland Vom Leningrader Hinterhof in den Moskauer Kreml: Die dreiteilige Reihe von Nick Green zeigt Wladimir Putins Aufstieg an die Macht und lässt Journalisten, Russland-Experten und Wegbegleiter zu Wort kommen. Bis 22.45, ORF 3

20.15 VERSCHWÖRUNG

Illuminati (Angels and Demons, USA 2009, Ron Howard) Die Literaturverfilmung, nach dem Werk von Dan Brown, führt Robert Langdon (Tom Hanks) nach Rom, wo er dem Vatikan nach dem Tod des Papstes als Symbologie-Experte zur Verfügung steht. Die originalen Schauplätze hauchen dem Verschwörungsspektakel Leben ein. Bis 22.40, Servus TV

21.45 DOKUMENTATION

Zurück in die Eiszeit: Die Zimov-Hypothese In den Weiten Ostsibiriens führen der russische Wissenschafter Sergej Zimov und sein Sohn Nikita ein Experiment durch: Sie wollen die Eiszeit "wiederherstellen", um den Planeten zu retten. Bis 23.15, Arte

23.05 ROADTRIP

Easy Rider (USA 1969, Dennis Hopper) Das legendäre Chopper-Roadmovie über

das Lebensgefühl der 1960er-Jahre. Kon servative Menschen treffen auf Freigeister und können das Anderssein nicht ertragen. Bis 0.35, 3sat

0.30 THRILLER

Red Eye (USA 2005, Wes Craven) Craven über das Grauen in einem Flugzeug, in dem eine junge Frau (Rachel McAdams) einen scheinbar netten Mann (Cillian Murphy) trifft. Doch die Romantik verfliegt bald, Jackson Rippner ist Auftragsmörder. Bis 1.45, ORF 1

Streaming



BLUTIG

Dexter Dexter Morgan, charmantester Serienkiller seit Hannibal Lecter, feiert sein Comeback. Und er macht wieder das, was er am besten kann: böse Menschen töten und die Zuschauer in ein moralisches Dilemma stürzen. Sky

Serienkiller Dexter Morgan (Michael C. Hall) wird wieder rückfällig. Und das ist gut so. Neue Staffel mit acht Folgen auf Sky. Foto: AP / Showtime Network / Kurt Iswarienko

LEGENDEN

Get Back Oscarpreisträger Peter Jackson verarbeitete für diese Dokumentation in drei Teilen mehr als 200 Stunden Audio- und Videomaterial und gibt Einblicke in die Arbeitsweise der vier legendären Musiker. Auch das legen däre Rooftop-Konzert fehlt nicht. Disney+

PORTRÄT

Unszensiert – Bushidos Wahrheit Die Doku serie gibt Einblicke in das Leben des Rappers und auch in das Privatleben von Anis "Bushido" Ferchichi, der mit seiner Frau und seinen Kindern in einem Berliner Nobelviertel wohnt. Amazon Prime

SUPERHELDEN

Hawkeye Marvel-Superheld Hawkeye muss sich in New York mit Gangstern herumschlagen, dann kommt auch noch die junge Bogenschützin Kate Bishop ins Spiel, mit der er wohl oder übel zusammenarbeiten muss. Sechs Folgen mit Jeremy Renner, Hailee Steinfeld. Disney+