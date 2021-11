Griechische Archäologen glauben, die antike Stadt Meliboea entdeckt zu haben. Dies teilte am Freitag das griechische Kulturministerium mit. Homer erwähnte die Stadt in der "Ilias". Die Einwohner Meliboeas in der antiken Region Magnesis haben sich mit Schiffen am Trojanischen Krieg beteiligt, die Stadt wird im Schiffskatalog im 2. Gesang der Ilias genannt. Außerdem haben andere antike Autoren diese Stadt erwähnt, darunter Strabo, Herodot und der römische Geschichtsschreiber Titus Livius.

Die Ausgrabungsstätte liegt gleich hinter dem Strand und dem kleinen Hafen von Agiokampos. Foto: Hellenic Ministry of Culture and Sports

Wo diese Stadt liegt, war bisher jedoch unklar – das könnte sich jetzt geändert haben: Forscher um die Archäologin Nektaria Alexiou haben in den vergangenen Monaten in der Nähe des kleinen Touristenhafens von Agiokampos im Küstenbereich von Kato Polydendri in Mittelgriechenland die Fundamente eines monumentalen Gebäudes freigelegt.

Bei den Überresten könnte es sich um die antike Stadt Meliboea handeln. Foto: Hellenic Ministry of Culture and Sports

Fliese mit verräterischer Aufschrift

An der Ausgrabungsstätte Skiathas auf einem niedrigen Hügel wurden etliche architektonische Elemente, Säulenteile, Fragmente von Statuen und Keramikgegenständen gefunden. Auf einer glasierten Fliese identifizierten die Wissenschafter das Wort MELIVOIA, wie das Ministerium mitteilte. Die Ausgrabungen sollen nun im Frühling 2022 fortgesetzt werden, sie müssen derzeit wetterbedingt unterbrochen werden. (red, APA, 26.11.2021)