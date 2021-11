Gerald Melzer bot eine starke, unbelohnte Leistung. Foto: APA/AFP/Klamar

Innsbruck – Österreichs Davis-Cup-Team liegt beim Finalturnier in Innsbruck im ersten Gruppen-Spiel gegen Serbien mit 0:1 zurück. Der von ÖTV-Kapitän Stefan Koubek aufgebotene Gerald Melzer zeigte am Freitag gegen den weit besser klassierten Dusan Lajovic eine starke Leistung. Doch am Ende musste sich der 31-jährige Niederösterreicher gegen den Weltranglisten-33. nach 2:42 Stunden mit 6:7(5),6:3,5:7 beugen.

Im Anschluss traf Dennis Novak im zweiten Einzel der Gruppe F auf niemand Geringeren als den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. (APA, 26.11.2021)