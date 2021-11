Susanne Thier und Sebastian Kurz sind seit heute Früh Eltern eines Buben. (Das Foto entstand am 28. August beim ÖVP-Parteitag in St. Pölten.) Foto: APA / Herbert Pfarrhofer

Wien – Im nationalen Durchschnitt werden heute, an diesem 27. November 2021, wohl an die 210 Kinder geboren werden. Nimmt man die Zahlen der Statistik Austria aus dem Vorjahr, dann kamen im Monat November nämlich exakt 6413 Babys auf die Welt, 1500 von ihnen in Wien, macht überschlagsmäßig 213 Neugeborene österreichweit an einem Tag.

Eines dieser heute geborenen Kinder ist Objekt medialer Berichterstattung, weil der Vater sehr und die Mutter ziemlich bekannt sind – und nur darum wird über diese Geburt auch im STANDARD berichtet: Sebastian Kurz und Susanne Thier sind heute früh Eltern eines Sohnes geworden. Der Obmann der ÖVP und ehemalige Bundeskanzler und seine Lebensgefährtin, die im Finanzministerium arbeitet, haben einen Buben bekommen, wie Sebastian Kurz selbst via Facebook wissen ließ:

Seine Freundin habe in den frühen Morgenstunden den gemeinsamen Sohn zur Welt gebracht: "Wir sind überglücklich und sehr dankbar! Susanne und das Baby sind wohlauf und wir freuen uns auf die wunderschöne gemeinsame Aufgabe und unser erstes Weihnachtsfest zu dritt. Wir bedanken uns beim gesamten Team im Spital für die fürsorgliche und liebevolle Betreuung!"

Dem ist nichts hinzuzufügen – außer auch von dieser Stelle alles Gute für den kleinen Buben und seine Eltern. Und hiermit sei der jungen Familie, vor allem aber dem Kind, ab jetzt das gegönnt, was jede neu entstandene Familie und jedes Kind braucht und haben sollte: Ruhe, Privatheit und einen Ort, der nur ihnen gehört, selbst wenn die Berufe der Eltern mit einem hohen Grad an Öffentlichkeit verbunden sind. (Lisa Nimmervoll, 27.11.2021)