Ruka. Foto: AFP/VESA MOILANEN

Ruka – Der Finne Iivo Niskanen und die Schwedin Frida Karlsson haben am Samstag in Ruka die ersten Distanzrennen des am Freitag begonnenen Skilanglauf-Weltcups gewonnen. Der Lokalmatador hatte nach 15 km im klassischen Stil 8,3 bzw. 14,1 Sek. Vorsprung auf die Russen Alexej Tscherwotkin und Alexander Boschunow. Karlsson besiegte über 10 km die norwegische Favoritin Therese Johaug um 13,7 Sek. Für das ÖSV-Duo Teresa Stadlober und Mika Vermeulen gab es die Ränge 13 und 23.

Beide hatten sich für den für sie "richtigen Saisonauftakt" nach dem Sprint vom Vortag viel vorgenommen, Vermeulen kam auch in die angestrebten Top 30. 1:24,1 Min. lag der Steirer zurück, dafür gibt es acht Weltcup-Punkte. Vermeulen ließ mit Dario Cologna den Sieger der drei jüngsten Olympia-Rennen über diese Distanz um einen Rang hinter sich, allerdings hatte der Schweizer einen Stockbruch zu verdauen.

Stadlober startete verhalten, eine Top-20-Platzierung schien in Gefahr. Danach profitierte sie aber auch von der zwei Nummern hinter ihr gestarteten Karlsson, hatte auf die Siegerin letztlich einen Rückstand von 1:02,9 Min. Auf die Top Ten fehlten der 28-Jährigen 7,2 Sek. Die erfolgsverwöhnten Norweger wiederum sind nach vier Saisonrennen noch ohne Sieg, bei den Männern war Erik Valnes als Vierter ihr Bester. Johaug hatte nur 1,5 Sek. Vorsprung auf die drittplatzierte Deutsche Katharina Hennig. (APA/sda, 27.11.2021)