BW Linz nur 2:2 in Dornbirn – St. Pölten siegt dank Tor in der Schlussphase bei Rapid II

Wien – Der FC Liefering hat in der 2. Fußball-Liga den Rückstand auf Tabellenführer Austria Lustenau auf drei Punkte verkürzt. Die Salzburger besiegten am Samstag den Kapfenberger SV mit 3:2 (1:1) und profitierten vom torlosen Remis der Vorarlberger am Vortag. Die Talenteschmiede von Red Bull ist schon seit 13 Spielen ungeschlagen.

Maurits Kjaergaard brachte die Heimischen per Kopf früh in Führung (3.), nach dem Ausgleich durch einen Elfmeter von Dardan Shabanhaxhaj (24.) sorgte Liefering nach gut einer Stunde für die Entscheidung. Roko Simic im zweiten Versuch (64.) und Forson Amankwah (72.) sicherten dem Tabellenzweiten drei Punkte.

Meister Blau Weiß Linz ist dagegen nach einem 2:2 in Dornbirn schon seit vier Spielen sieglos. Die Oberösterreicher gingen durch Matthias Seidl zweimal in Führung (25., 39.), die Gastgeber holten aber dank Sebastian Santin (34.) und Aaron Kircher (75.) ein Remis.

Bundesliga-Absteiger St. Pölten hat mit einem 1:0-Erfolg bei Rapid Wien II den Anschluss ans Tabellenmittelfeld fast geschafft. Die schlecht in die Saison gestarteten Niederösterreicher gewannen dank eines späten Treffers von Uly Llanez (86.).

Absage in Steyr

Schneefall und die weitere Wetterprognose haben zu einer Absage des für Sonntag geplant gewesenen Spiels zwischen Vorwärts Steyr und SV Horn geführt. Bei der Vorkommissionierung am Samstag wurde entschieden, dass das Spielfeld nicht bespielbar ist. Der Nachtragstermin wird erst im Frühjahr sein. (APA, 27.11.2021)

Fußball-Ergebnisse 2. Liga – 16. Runde:

Freitag

Wacker Innsbruck – Young Violets Austria Wien 1:4 (1:1)

SV Lafnitz – FC Juniors OÖ 2:2 (0:2)

GAK – Austria Lustenau 0:0

FAC Wien – SKU Amstetten 3:0 (2:0)

Samstag

FC Liefering – Kapfenberger SV 3:2 (1:1)

FC Dornbirn – Blau Weiß Linz 2:2 (1:2)

Rapid Wien II – SKN St. Pölten 0:1 (0:0)

Sonntag

Vorwärts Steyr – SV Horn verschoben