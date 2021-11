Laut Polizeiangaben waren in Summe fast 40.000 Menschen unterwegs. Es kam sowohl in Klagenfurt als auch in St. Pölten zu Anzeigen – ansonsten verliefen die Proteste "friedlich"

In Graz sind am Samstagnachmittag bei zwei Demonstrationen gegen Impfpflicht und Corona-Maßnahmen bis zu 30.000 Menschen zusammengekommen. 5.000 bis 6.000 Menschen, so die Schätzung der Polizei, haben sich am Samstag in Klagenfurt zusammengefunden, um gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung und insbesondere gegen die Impfpflicht zu demonstrieren. Rund 3.000 waren es in St. Pölten, wo es Anzeigen und Festnahmen gab.

Demonstration noch im Gange

"Es ist lautstark, aber friedlich bisher", kommentierte ein Polizist die Demos in Graz. Eine kleinere Demonstration fand dabei stationär am Karmeliterplatz statt, die andere war als Marsch angemeldet und führte vom Hauptbahnhof über Annenstraße und Belgiergasse über die Mur zum Freiheitsplatz. "Beim Marsch kamen immer mehr Menschen dazu. Zuerst waren es rund 10.000, am Schluss rund 30.000", sagte ein Polizeisprecher.



Ein Fazit über Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen zu ziehen sei es noch zu früh, sagte der Polizeisprecher. Gegen 16 Uhr war die Demo am Freiheitsplatz immer noch im Gange. Mit dieser Teilnehmerzahl war es eine der größten Manifestationen in Graz seit 1945. Bereits am 15. November, einem Mittwoch, hatten sich in Graz rund 4.000 Personen versammelt, um gegen die Corona-Beschränkungen zu demonstrieren.

Anzeigen in Klagenfurt, ansonsten "friedlich"

In Klagenfurt hielt sich rund ein Drittel der Demonstrierenden an die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Bei der Abschlusskundgebung vor der Landesregierung sagte der Kärntner FPÖ-Obmann Erwin Angerer, er wolle keine politische Vereinnahmung, alle, die Widerstand leisten, seien willkommen. Er kämpfe als Bürger und Familienvater um seine Freiheitsrechte. Gegen 15.30 Uhr löste sich die Versammlung auf. "Aus polizeilicher Sicht sind wir sehr zufrieden, es gab keinerlei Ausschreitungen", bilanzierte Polizeisprecher Rainer Dionisio. Es habe einige Anzeigen wegen Verstößen gegen die Covid-Maßnahmen gegeben, insgesamt sei aber alles sehr friedlich verlaufen. "Einige Menschen sind sogar zu den Polizeibeamten hingegangen und haben sich bedankt, dass sie demonstrieren durften", berichtete Dionisio.

Auch in St. Pölten wird demonstriert

Gegen 14 Uhr startete in St. Pölten eine von der FPÖ initiierte und unter dem Motto "Für die Freiheit" stehende Corona-Protestveranstaltung. Zunächst stand eine Kundgebung auf dem Domplatz auf dem Programm, im Laufe des Nachmittags sollte ein Marsch durch die niederösterreichische Landeshauptstadt folgen. Die Abschlussveranstaltung ist laut Polizei für 20 Uhr im Bereich des "Tor zum Landhaus" geplant.

Am Nachmittag berichtete Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich von mehreren Anzeigen, überwiegend wegen Verstößen gegen die FFP2-Maskenpflicht. Zudem habe es einige Festnahmen "wegen aggressiven Verhaltens" gegeben, hieß es. Genauere Zahlen wurden vorerst nicht genannt. (APA, red, 27.11.2021)