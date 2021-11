Winter in Killington. Foto: Reuters/Erich Schlegel-USA TODAY Sports

Killington – Der Riesentorlauf der Frauen am Samstag in Killington ist nach nur neun Läuferinnen abgebrochen worden. Stark böiger Wind und Probleme mit der Zeitnehmung führten nach der Fahrt von Ramona Siebenhofer zu einer Unterbrechung. Wenig später wurde das Rennen überhaupt abgesagt.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte die Französin Tessa Worley vor der Slowakin Petra Vlhova. Siebenhofer rangierte auf Rang sieben, die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin auf dem letzten Platz.

Der Riesentorlauf war wegen heftigen Windes zuvor schon um eine halbe Stunde von 16.00 auf 16.30 Uhr (MEZ) verschoben und der Start herabgesetzt worden. Am Sonntag steht in Killington ein Slalom (15:45 bzw. 18.45, live auf ORF 1) auf dem Programm.

Die Weltcuprennen in Nordamerika haben damit mit zwei Absagen begonnen, nachdem am Freitag die erste Saisonabfahrt der Männer in Lake Louise dem Neuschnee zum Opfer gefallen war. (red, APA, 27.11.2021)