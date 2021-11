Rennt nicht für Juve. Foto: imago images/Insidefoto

Juventus Turin hat im Kampf um die Champions-League-Ränge in der italienischen Fußball-Serie-A am Samstag einen Rückschlag einstecken müssen. Statt mit einem Sieg näher an Atalanta Bergamo heranzurücken, vergrößerte sich der Abstand auf den Liga-Vierten nach einer 0:1-Heimniederlage auf bereits sieben Punkte. Zum Matchwinner für Atalanta avancierte Duvan Zapata (28.).

Die "Alte Dame" ist nur Achter und verlor nach dem Champions-League-0:4 bei Chelsea das zweite Pflichtspiel in Folge. Atalanta ist mittlerweile sieben Ligapartien unbesiegt, wobei gleich fünfmal drei Punkte herausschauten. (APA, 27.11.2021)