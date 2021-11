Der Iran würde die Wiederaufnahme der Atomverhandlungen als Vorwand benutzen, glauben die USA. Sie kündigen Reaktionen an

Nach fünf Monaten Unterbrechung werden am Montag in Wien die Verhandlunge mit dem Iran wegen seines Atomprogramms wieder aufgenommen. Der US-Sondergesandte Robert Malley erhöht den Druck. Foto: AFP / MAZEN MAHDI

Paris – Die USA rechnen vor der Wiederaufnahme der internationalen Atomverhandlungen mit einem Versuch des Iran, die Gespräche als Vorwand zum Ausbau seines Atomprogramms zu nutzen. "Wenn der Iran versucht, die Verhandlungen als Deckmantel für ein beschleunigtes Atomprogramm zu nutzen und am Atomtisch zu zögern, werden wir auf eine Art und Weise reagieren müssen, die nicht unserer Präferenz entspricht", sagte der US-Sondergesandte Robert Malley zu BBC Sounds in einem Interview.

"Niemand sollte überrascht sein, wenn an diesem Punkt der Druck auf den Iran erhöht wird." Man hoffe jedoch nicht, dass es so weit komme: "Aber wenn doch, dann muss der Druck erhöht werden, um dem Iran zu signalisieren, dass seine Entscheidung die falsche ist. Dass ihm ein anderer Weg zur Verfügung steht, der aber nicht unbegrenzt offen ist, weil das iranische Atomprogramm den Kern der (2015) ausgehandelten Vereinbarung gefährdet", warnte Malley.

Die indirekten Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, an denen weitere Großmächte teilnehmen, werden am Montag nach fünfmonatiger Unterbrechung in Wien wieder aufgenommen. Es geht um eine Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015, das auf internationaler Seite von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland, China und den USA unterzeichnet wurde. Allerdings stiegen die USA 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump einseitig aus der Vereinbarung aus und verhängten wieder harte Wirtschaftssanktionen. (APA, 28.11.2021)