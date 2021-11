Liebe Leserin, lieber Leser,

Papier-Rezepte sollen bis 2022 einer digitalen Lösung weichen – dem E-Rezept. Erste Regionen in Österreich testen das Konzept bereits, aber noch sind einige Fragen offen.

Die Gaming-Themen führt heute das große "Nintendo Switch OLED"-Gewinnspiel an, dicht gefolgt von unserer Kolumne zum Thema "Arcane". Die neue Netflix-Serie zieht offenbar nicht nur Gamer in ihren Bann. Dazu gibt es noch zehn Indie-Perlen, die man sich in den nächsten Wochen in Ruhe ansehen sollte.

Außerdem hat die Tesla-Fabrik in Deutschland nach etlichen Verzögerungen grünes Licht bekommen in Serienproduktion zu gehen, Bitcoin-Miner lassen sich in Kasachstan nieder und die Kritik an der "Licht ins Dunkel"-Gala schlägt im Netz weiter Wellen.

Das und mehr lesen sie heute bei uns. Wir wünschen einen entspannten Nachmittag.

E-Rezept: Papier-Rezepte werden bis Mitte 2022 auf digitale Lösung umgestellt

Nintendo Switch OLED inklusive fünf der besten Games zu gewinnen

Krypto-Miner überlasten Stromnetz

Zehn Indie-Perlen gegen den herbstlichen Lockdown-Blues

"Arcane" erfüllt alle Wünsche, die ich niemals hatte

Tesla startet noch im Dezember Serienproduktion in Deutschland

Kritik an "Licht ins Dunkel"-Gala setzt sich im Netz fort