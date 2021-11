18.00 DOKUMENTATION

Raúl Castro – Kubas letzter Revolutionär Lange galt Raúl Castro nur als Schatten seines Bruders Fidel, den er 2008 an der Staatsspitze ablöste. Aber für die kubanische Revolution ist Raúl Castro seit mehr als einem halben Jahrhundert unentbehrlich. Bis 18.45, ZDF Info

20.15 HIMMELFAHRTSKOMMANDO

Total Recall (USA 1990, Paul Verhoeven) Arnold Schwarzenegger in Bedrängnis: Frei nach einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick durchlebt er als Bauarbeiter, der sich bloß mithilfe implantierter künstlicher Erinnerungen seinen Traum vom unbezahlbaren Mars-Urlaub erfüllen wollte, einen rasanten Albtraum. An seiner Seite: Sharon Stone. Bis 22.40, Kabel eins

20.15 UMWELT

Themenmontag: Gesundheit Cholesterin, Blutdruck und Co – Das Geschäft mit den Grenzwerten. 21.05 Omas Hausmittel – Wo sie helfen, wo sie schaden. 21.55 Gesundbrunnen Darm – Die Kraft aus der Körpermitte. 22.45 Homöopathie – Nutzen oder Scharlatanerie? Bis 23.35, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Zwischen Leben und Tod: Eine Nacht auf der Intensivstation. / Heiß umstritten: Kein Lockdown in der Schule. / Brutale Männer: Der lange Leidensweg der Opfer. / Vermisst: Das mysteriöse Verschwinden von Adrian Lukas. Bis 22.00, ORF 2

"Thema" durfte einen Nachtdienst auf der Intensivstation im Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck mit kleinen Kameras begleiten. "Haben Sie keine Angst, wir tun alles für Sie", sagt Primarius Christian Dopler zu dem um sein Leben ringenden Patienten. (Hier ein APA-Bild von einer Intensivstation der Salzburger Landeskliniken.) Foto: APA / Barbara Gindl

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen bei Peter Schneeberger: Peter Jacksons Beatles-Doku Get Back / Sarah Biasini lässt in ihrem Buch Die Schönheit des Himmels ihre Mutter und Schauspiellegende Romy Schneider aufleben / Künstler wie Franzobel sprechen über Oberösterreich und Corona. Um 23.15folgt Schätze unter Verschluss – Das System Freeport über die geheime Welt der Kunstdepots in internationalen Zollfreilagern. Bis 0.10, ORF 2

22.50 REPORTAGE

Dem Sterben zum Trotz 90 Prozent der Kosten, die ein Mensch im Lauf seines Lebens bei den Krankenkassen verursacht, entstehen im letzten Jahr seines Lebens. Großinvestoren stecken viel Geld in den Aufbau und die Übernahme von Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Auf der Strecke bleiben oft die Patienten. Bis 23.35, ARD



(Oliver Mark, 29.11.2021)