Stimmen

Kurt Russ (Hartberg-Trainer): "Ich muss meiner Mannschaft gratulieren. Sie ist sehr konsequent und aggressiv aufgetreten und dafür am Ende belohnt worden. Man darf natürlich nicht übersehen, dass auch ein bisschen Glück dabei war, weil der LASK am Ende eine tolle Konterchance nicht genützt hat. Grundsätzlich muss man sagen, dass der LASK eine Mannschaft mit Topqualität ist und in der Meisterschaft nicht dort steht, wo er eigentlich hingehört."

Alexander Schlager (LASK-Torhüter via Sky): "Ich denke, wir haben gut ins Spiel gefunden. In der ersten Halbzeit waren wir da und haben entschlossen verteidigt, da hat jeder alles hineingeschmissen. Dass du dann zum Schluss so ein Tor bekommst, da haben wir eigentlich gedrückt, machen das 1:1, sind drauf und dran und kriegen nach einem Standard das Tor. Ich glaube, dass die Entschlossenheit vorne fehlt, hinten bekommen wir leicht Tore. Schlussendlich stehen wir wieder mit null Punkten da und das ist sehr enttäuschend."

Andreas Wieland (LASK-Trainer): "Es ist sehr unangenehm, dass wir es nicht schaffen, in der Meisterschaft ein Spiel ohne Gegentor hinzubekommen. Das zweite Ärgerliche ist, dass wir unsere Chancen nicht anständig zu Ende spielen. Dass wir in der Nachspielzeit das 1:2 nach einer Standardsituation bekommen, ist besonders ärgerlich, da waren wir offenbar mit den Köpfen nicht mehr ganz am Platz."