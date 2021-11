Petra Vlhova. Foto: AP/Robert F. Bukaty

Killington (Vermont) – Auch in Killington gibt Petra Vlhova den Ton an. Die slowakische Skirennläuferin führt im Weltcup-Slalom zur Halbzeit vor der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+0,20 Sek.) und der Schweizerin Wendy Holdener (+0,58). Katharina Liensberger hat als Fünfte bereits 1,24 Sekunden Rückstand, nächstbeste Österreicherin ist Katharina Truppe als 14. (+2,17).

Zudem konnten sich Katharina Huber (2,40) als 19, Marie-Therese Sporer (2,90) als 23. und Chiara Mair (3,31) als 30. für den Finallauf (18.45 Uhr, ORF 1) qualifizieren. Nicht geschafft haben das Katharina Gallhuber, Stephanie Brunner und Magdalena Egger.

Es ist nach einem Jahr coronabedingter Pause in Killington das erste und einzige Rennen in diesem Jahr an der US-Ostküste, da der Riesentorlauf am Samstag wegen Windböen abgesagt wurde. (APA, 28.11.2021)

Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Frauen am Sonntag in Killington

1. Durchgang:

1. Petra Vlhova (SVK) 49,87

2. Mikaela Shiffrin (USA) 50,07 +0,20

3. Wendy Holdener (SUI) 50,45 +0,58

4. Lena Dürr (GER) 50,93 +1,06

5. Katharina Liensberger (AUT) 51,11 +1,24

6. Paula Moltzan (USA) 51,27 +1,40

7. Kristin Lysdahl (NOR) 51,34 +1,47

8. Sara Hector (SWE) 51,40 +1,53

9. Andreja Slokar (SLO) 51,43 +1,56

10. Michelle Gisin (SUI) 51,53 +1,66

11. Laurence St-Germain (CAN) 51,70 +1,83

12. Maria Therese Tviberg (NOR) 51,76 +1,89

13. Ana Bucik (SLO) 51,82 +1,95

14. Katharina Truppe (AUT) 52,04 +2,17

15. Nastasia Noens (FRA) 52,07 +2,20

weiter:

19. Katharina Huber (AUT) 52,27 +2,40

23. Marie-Therese Sporer (AUT) 52,77 +2,90

30. Chiara Mair (AUT) 53,18 +3,31

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

39. Katharina Gallhuber (AUT) 53,52 +3,65

41. Stephanie Brunner (AUT) 53,63 +3,76

43. Magdalena Egger (AUT) 53,81 +3,94