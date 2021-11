Frankreichs Rechts-Intellektueller, der zugleich eine Art Donald Trump seines Landes sein will, wird wohl in dieser Woche seine Kandidatur für die französische Präsidentschaft erklären. Er gilt als begnadeter Provokateur.

Mittelfinger-Austausch am Wochenende in Marseille. Foto: AFP/Tucat

Der Empfang sei "eisig" gewesen, berichteten Journalisten, die Eric Zemmour am Samstag auf einem quasi offiziellen Besuch der südfranzösischen Hafenstadt Marseille begleiteten. Niemand empfing den Rechtsaußen, der allen Berichten nach im kommenden Jahr neuer Präsident werden will, zu Gesprächen, weder Lokalpolitiker noch Ladenbesitzer. Nur ein Jugendlicher hielt ihn an: "Ich heiße Mohammed, ich bin in Marseille geboren. Erachten Sie Leute wie mich nicht als Franzosen?"

Zemmour überhörte die Frage und ging weiter. Als er in seinen Wagen stieg, zeigte ihm eine Frau den Stinkefinger. Zemmour antwortete mit der gleichen abfälligen Geste und fügte böse an: "Und tief hinein." Dummerweise hielt ein Fotograf die Szene fest, ohne dass dies Zemmour mitbekommen hatte. Pariser Medien stellten am Sonntag zu dem Mittelfingerbild Zemmours die Frage: "Darf das ein zukünftiger Elysée-Kandidat machen?"

Sogar im Ausland bläst dem 63-Publizisten, der seine Kandidatur in den nächsten Tagen erklären dürfte, der Wind ins Gesicht. In London musste er nach einer Beherbergungsabsage in ein Ibis-Hotel am Stadtrand ausweichen. In Genf erklärte die grüne Stadtpräsidentin Frédérique Perler feierlich, der rechte Polemiker sei "nicht willkommen". Während er im Hotel Hilton handverlesene Gäste empfing, hielten draußen 70 Vereine eine Protestkundgebung ab. Zemmour eckt überall an – und das hat gleich mehrere spezifische Gründe.