Der Aufsteiger kassiert eine 2:4-Niederlage in Leicester

Wetter: mittel. Foto: REUTERS/ NADEN

Daniel Bachmann ist erstmals seit zweieinhalb Monate beim FC Watford wieder im Tor gestanden, zu feiern gab es für Österreichs Fußball-Teamtorhüter aber nichts. Watford musste sich am Sonntag in der Premier League bei Leicester City mit 2:4 (1:3) geschlagen geben.

Bachmann kam erstmals seit 11. September in der Liga wieder zum Einsatz. Er hatte nach einer leichten Seitenbandverletzung im Knie seinen Stammplatz an Ben Foster abgeben müssen, blieb aber im ÖFB-Team die Nummer eins. Am Sonntag erhielt er von Trainer Claudio Ranieri wieder den Vorzug, bei schwierigen äußeren Bedingungen wegen starken Schneefalls kassierte er dabei gleich vier Tore. James Maddison (16.), Jamie Vardy (34., 42.) und Ademola Lookman (68.) bezwangen Bachmann.

Titelverteidiger Manchester City besiegte West Ham United mit 2:1 und schob sich weder auf Rang zwei vor. Wegen des heftigen Schneefalls im Nordwesten Englands ist die Partie zwischen Burnley und Tottenham Hotspur abgesagt worden. (APA, 28.11.2021)