Immer weiter springen. Foto: EPA/BRANDT

Skisprung-Weltmeister Stefan Kraft hat am Sonntag im zweiten Weltcup-Bewerb von Ruka als bester Österreicher Rang sieben belegt. Der Salzburger war nach dem ersten Durchgang nur 26. gewesen, hatte in der Entscheidung aber klar bessere Windverhältnisse. Unmittelbar hinter ihm auf Platz acht landete mit seinem Tiroler Landsmann Manuel Fettner der Halbzeit-Fünfte. Der Slowene Anze Lanisek feierte vor den Deutschen Karl Geiger und Markus Eisenbichler seinen ersten Weltcupsieg.

Vortagessieger Ryoyu Kobayashi war bei der mit wechselnden Windverhältnissen und einigen Unterbrechungen abgelaufenen Konkurrenz nicht dabei, der Japaner war positiv auf Covid-19 getestet worden. Alle seine Teamkollegen wurden negativ getestet und durften daher teilnehmen. Wie am Vortag nicht dabei war Halvor Egner Granerud. Der norwegische Weltcup-Titelverteidiger verpasste erneut die Qualifikation, diesmal als 58. um gleich 13,4 Punkte. (APA, 28.11.2021)

Ergebnisse des zweiten Weltcup-Skispringens der Männer in Ruka vom Sonntag:

1. Anze Lanisek (SLO) 311,9 (147,0/135,0)

2. Karl Geiger (GER) 310,3 (138,0/142,5)

3. Markus Eisenbichler (GER) 305,2 (145,0/135,5)

4. Marius Lindvik (NOR) 297,5 (138,5/138,5)

5. Cene Prevc (SLO) 296,8 (143,0/136,0)

6. Peter Prevc (SLO) 288,2 (142,0/134,0)

7. Stefan Kraft (AUT) 284,0 (123,0/138,5)

8. Manuel Fettner (AUT) 281,8 (139,5/128,0)

9. Stephan Leyhe (GER) 281,6 (126,0/139,5)

10. Andreas Wellinger (GER) 281,5 (132,5/138,5)

11. Killian Peier (SUI) 277,1 (132,0/133,0)

12. Danil Sadrejew (RUS) 276,4 (135,0/140,0)

13. Markus Schiffner (AUT) 273,5 (133,0/133,5)

14. Daiki Ito (JPN) 271,3 (128,5/132,5)

15. Junshiro Kobayashi (JPN) 271,2 (135,0/129,5)

16. Jewgenij Klimow (RUS) 271,0 (131,5/134,0)

17. Daniel Huber (AUT) 269,5 (131,5/134,0)

18. Artti Aigro (EST) 268,0 (131,0/133,0)

19. Gregor Deschwanden (SUI) 267,1 (134,0/132,5)

20. Timi Zajc (SLO) 265,0 (140,5/120,5)

21. Daniel Tschofenig (AUT) 261,5 (129,5/127,0)

22. Roman Trofimow (RUS) 261,4 (133,0/129,0)

23. Jakub Wolny (POL) 260,1 (130,0/132,0)

24. Constantin Schmid (GER) 257,5 (128,0/126,0)

25. Anders Fannemel (NOR) 253,4 (137,5/124,0)

26. Daniel-Andre Tande (NOR) 242,6 (129,5/114,5)

27. Piotr Zyla (POL) 236,9 (140,0/112,0)

28. Philipp Aschenwald (AUT) 231,9 (134,5/114,5)

29. Jan Hörl (AUT) 226,6 (128,0/104,5)

30. Fredrik Villumstad (NOR) 216,6 (134,5/103,0)