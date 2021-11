Virgil Abloh entwarf die Männermode für Louis Vuitton und machte Mode für sein eigenes Label "Off-White".

Er galt als Popstar der Modewelt. Virgil Abloh war aber noch mehr. Für viele war er der "Messias der Mode" – oder zumindest die moderne Ausgabe eines Andy Warhol. Dem amerikanischen Designer gelang, den Zeitgeist am Schlafittchen zu packen. Abloh machte Streetwear-Fans Appetit auf die Luxusmodeindustrie: Alles, was mit seinem Namen zusammengebracht wurde, verkaufte sich in kürzester Zeit.

Dabei war Virgil Abloh, 1980 als Sohn ghanaischer Migranten in Rockford, Illinois, geboren, kein ausgebildeter Modedesigner. Er folgte dem Wunsch seines Vaters und ließ sich erst zum Bauingenieur und dann zum Architekten ausbilden.

Praktikum bei Fendi

Die Mode kam ihm dazwischen: Als Kreativchef für Kanye Wests Firma Donda entwickelte Abloh Merchandise-Produkte und Showkonzepte. 2009 absolvierte er mit West ein Praktikum bei dem italienischen Traditionslabel Fendi in Rom. 2012 startete er sein eigenes T-Shirt-Label Pyrex Vision, ein Jahr später folgte die Gründung des Modelabels Off-White.

Seit 2018 verantwortete Virgil Abloh auch die Männer-Kollektionen für Louis Vuitton. Seine Berufung in den Olymp des europäischen LVMH-Konzerns provozierte: Ausgerechnet ein Quereinsteiger bekommt einen solch prestigeträchtigen Posten, hieß es damals. Das Engagement des Amerikaners läutete auch ein langsames Umdenken der Modeindustrie ein. Abloh war der erste afroamerikanische Kreativchef bei Louis Vuitton und neben Olivier Rousteing einer der wenigen schwarzen Designer, die an der kreativen Spitze eines Luxusmodehauses saßen.

Virgil Abloh's erste Männdermode-Show für Louis Vuitton Louis Vuitton

Der 41-Jährige, der zwischen seinen Büros in Mailand, Paris und London und seinem Zuhause Chicago, wo er mit Ehefrau Shannon und den Kindern Lowe und Grey lebte, pendelte, galt bald als der König der Kooperationen: Er designte für Ikea, entwarf einen transparenten Koffer für Rimowa wie für Moët & Chandon eine Champagnerflasche. Selbst für die vieldiskutierten Nike-Looks von Tennisstar Serena Williams war Abloh verantwortlich.

Hinsichtlich seines Verkaufstalents erinnerte Abloh an Karl Lagerfeld in seinen besten Zeiten: Wenn der Hamburger mit Fächer, Sonnenbrille und Skizzenblock den Star der alten, weißen, europäischen Modewelt darstellte, dann stand Virgil Abloh für die rasanten Veränderungen, die die Modeindustrie in den letzten Jahren durchlief. Schon lange ging es nicht mehr nur um das Entwerfen von Kollektionen, sondern auch um Instagram, um Authentizität, um popkulturelle Auskennerschaft.

Vermählung von Luxusmode und Streetwear

Jene stellte Abloh gern unter Beweis: Wenn er an einem freien Abend Lust auf ein Konzert habe, fliege er spontan von Chicago nach Schweden, hatte Virgil Abloh einst dem Magazin New Yorker erklärt. Sein modisches Erweckungserlebnis: die spacigen "Join a weird trip"-Motive, die der damalige Balenciaga-Designer Nicolas Ghesquière 2012 auf Neoprenpullover druckte. Damals sei ihm klar geworden, dass es in der Luxusmodeindustrie ein Bedürfnis nach Streetwear gebe, hat Abloh mehrmals erklärt. Der Amerikaner bewies, dass die Welten, die er für Louis Vuitton, Nike, Off-White und viele andere Marken entwarf, in der Bilderflut der sozialen Netzwerke bestehen konnten, ja mehr als das: Er erreichte neue Zielgruppen.

Eindrucksvollstes Beispiel: Ablohs Debüt bei Louis Vuitton. Von den 56 Männermodels, die in seiner ersten Show über den Laufsteg marschierten, war rund die Hälfte nicht weiß. Das hatte es bis dahin noch nie bei dem altehrwürdigen Modehaus gegeben. Neben Profimodels wurden Rapper wie Playboi Carti und Kid Cudi verpflichtet oder der Arsenal-London-Spieler Héctor Bellerín. Die Männer mit den millionenschweren Instagram-Accounts versprachen Aufmerksamkeit bei jenen jungen "Hypebeasts", die für die neuesten Yeezy-Sneaker mehrere Hundert Euro ablegen und nun bereitwillig bei Louis Vuitton shoppten.

Der 1980 geborene Abloh schien sich immer der Generation Internet, den Kids mit den richtigen Sneakern an den Füßen und den ironisch-coolen Insta-Accounts nahe zu fühlen, obwohl er selbst eher der Generation X angehörte. Nicht nur sie werden ihn vermissen: Der amerikanische Designer und Unternehmer Virgil Abloh starb im Alter von nur 41 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. (feld, 28.11.2021)