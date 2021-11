Zweiter Sieg für ÖBV-Team in EM-Vorqualifikation in Dublin – Klepeisz mit 25 Punkten Topscorer

Ein kleiner Schritt in eine hoffentlich größere Zukunft: Österreichs Basketball-Nationalteam unter Teamchef Raoul Korner erledigt seine Pflicht. Foto: APA/Pfarrhofer

Dublin – Österreichs Basketball-Nationalmannschaft der Männer hat am Sonntag den zweiten Sieg im zweiten Spiel der EM-Vorqualifikation gefeiert. Drei Tage nach dem 80:64 gegen die Schweiz setzte sich die ÖBV-Auswahl auswärts gegen Irland 97:70 (43:41) durch. Bester Werfer der Sieger, die nur im zweiten Viertel Probleme hatten, war Thomas Klepeisz mit 25 Punkten. Die nächste Partie steigt am 24. Februar 2022 wieder auswärts gegen das mit zwei Niederlagen gestartete Zypern.

Am ersten Durchgang der Vorqualifikation bis Juni 2022 nehmen zehn Nationen teil, die in drei Gruppen gelost wurden. Die drei Sieger und der beste Zweite (im Österreich-Pool werden die Ergebnisse gegen den Letzten gestrichen, Anm.) steigen in die zweite Runde (August 2022 bis Februar 2023) auf, danach kann noch eine dritte folgen. (APA, 28.11.2021)