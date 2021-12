Advent, Advent, das erste Lichtlein brennt bereits. Und damit wurde der Startschuss für die Weihnachtsvorbereitungen gegeben. Aber nicht nur für Erwachsene bedeutet diese eigentlich ruhigste Zeit des Jahres oft Stress und viel Arbeit. Auch die Kleinen geraten in helle Aufregung ob der bevorstehenden Feierlichkeiten.

Beim Adventkalender wurden bereits die ersten Türchen geöffnet, nun muss noch der Wunschzettel ans Christkind, an den Weihnachtsmann oder – bei älteren Kindern – an die Eltern verfasst werden. Wohl überlegt werden Briefe geschrieben, korrigiert und ins Fenster zur Abholung gelegt. Und ob der Wunsch dann auch erfüllt wird, zeigt sich am Weihnachtsabend unterm Baum.

Was steht auf dem Wunschzettel Ihrer Kinder? Schicken Sie ein Foto und gewinnen Sie einen Gutschein! Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Rawpixel

Fotos aus der Community und Geschenkgutscheine

Damit die Chance auf Wunscherfüllung erhöht wird, schicken Sie ein Foto vom Wunschzettel Ihres Kindes an userfotos@derStandard.at! Die Fotos werden veröffentlicht, und die STANDARD-Community hat die Möglichkeit, die lustigsten, kreativsten und liebsten Wunschzettel zu küren. Die drei Gewinner:innen der Wunschzettel mit den meisten Stimmen erhalten Geschenkgutscheine von shöpping.at zur Verfügung gestellt von der Post. Für den ersten Platz gibt es einen Geschenkgutschein im Wert von 1.000 Euro, für den zweiten Platz 800 Euro und für den dritten Platz 500 Euro.

Und wer direkt einen Brief ans Christkind schicken will, hat die Möglichkeit ans Postamt "Christkindl" zu schreiben, jedes Kind erhält auf seine Zuschrift eine Antwort. (ugc, 3.12.2021)