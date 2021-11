DJI-Drohnen sind beliebt – wenn sie funktionieren. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Die Drohnen von DJI erfreuen sich gerade unter jenen, die Filmaufnahmen machen wollen, großer Beliebtheit. Doch aktuell sorgen sie bei so manchen Kunden für gehörigen Ärger – und verantwortlich dafür zeichnet eine in mehrerlei Hinsicht mangelhafte Wartung der zugehörigen Android-App.

Bug

Wie Käufer von Googles Pixel 6 herausfinden mussten, läuft die App auf dem aktuellen Top-Smartphone schlicht nicht korrekt. Statt der üblichen Videovorschau wird lediglich ein schwarzer Bildschirm angezeigt. Was noch mehr verwundert: Andere Funktionen lassen sich durchaus korrekt einsetzen, selbst das Histogramm dessen, was die Kamera sieht, wird korrekt dargestellt. Das Problem liegt also wirklich ausschließlich bei der Vorschau.

Wo der Fehler liegt, bleibt fürs Erste offen, zumal auch Nutzer von Samsungs Galaxy S21 vereinzelt über ähnliche Defizite berichten – während andere kein Probleme haben. Ein generelles Problem mit Android 12 dürfte es aber nicht sein, da andere Smartphones auch mit der aktuellsten Betriebssystemgeneration eine korrekte Vorschau liefern.

Seltsame Ratschläge

Nun sind Bugs mit neuen Geräten oder Softwareversionen nicht gerade ungewöhnlich, verblüffend ist aber die Reaktion von DJI darauf. In einem Foreneintrag betont das Unternehmen zwar, dass man die Angelegenheit untersuche, dessen Veröffentlichung ist aber mittlerweile bereits einen Monat her, seitdem hat sich nichts getan. Vor allem aber wirkt der Tipp für Betroffene wie ein Hohn: Diese sollten doch einfach ein anderes Smartphone verwenden, heißt es.

Play Store

All das fügt sich in eine zunehmend unerfreuliche Situationen rund um die Apps von DJI ein, wie Android Police betont. So befinden sich im Play Store zum Teil veraltete Versionen der diversen Apps der Firma. Wer neuere Updates haben will, muss diese manuell installieren. Der Grund für diese Verzögerungen ist nicht bekannt. (apo, 29.11.2021)