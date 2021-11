In der vergangenen Saison waren die Canadiens noch bis ins Finale um den Stanley Cup vorgedrungen

Marc Bergevin verlässt die Montreal Canadiens. Foto: APA/AP/Chiasson

Montreal – Die Montreal Canadiens haben am Sonntag auf ihre bisher enttäuschende Saison reagiert und General Manager Marc Bergevin und dessen engste Mitarbeiter gefeuert. Der Rekordchampion der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL liegt mit nur sechs Siegen in 23 Spielen auf Rang 29 unter 32 Clubs. In der vergangenen Saison waren die Canadiens noch bis ins Finale um den Stanley Cup vorgedrungen.

Mit Bergevin trennte sich Montreal auch von dessen zwei Assistant GMs und einem Vizepräsidenten. Als neuen, die Sportagenden leitenden Vizepräsidenten engagierten die Canadiens Jeff Gorton. (APA, 29.11.2021)

NHL-Ergebnisse von Sonntag:

Carolina Hurricanes – Washington Capitals 2:4

Minnesota Wild – Tampa Bay Lightning 4:2

Chicago Blackhawks – San Jose Sharks 0:2

Boston Bruins – Vancouver Canucks 3:2

New Jersey Devils – Philadelphia Flyers 5:2

Anaheim Ducks – Toronto Maple Leafs 1:5