Ein Weißkopfseeadler versucht sein Beuteglück und stürzt sich hinab in Richtung Hudson River, "Universum", 20.15 Uhr, ORF 2. Foto: ORF / Skyland Productions

19.40 REPORTAGE

Re: Der große Holzmangel – Warum ein Dorf nicht bauen kann Der große Preisanstieg für Holz belastet die Baubranche. Die explodierenden Kosten treffen auch Menschen, die den Rohstoff Holz als Wald direkt vor ihrer Haustür haben. In Mandern, einem Dorf in Rheinland-Pfalz, können viele nicht mehr bauen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Hudson River – Der Fluss zwischen Wildnis und Skyline Der Fluss ist mehr als die Kulisse einer Megacity. Er ist auch wild, naturbelassen und wichtiger Lebensraum für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind das Schreckgespenst Corona-Impfung, Kinder und Corona, das Comeback von Scharfmacher Herbert Kickl und ein Jahr Operation Luxor. Im Studio zu Gast ist Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Stermann und Grissemann sind diesmal ORF-Journalistin Lisa Gadenstätter und der norwegische Skirennläufer Aksel Lund Svindal. Bis 22.55, ORF 1

22.00WESTERN

Der Mann aus dem Westen (Man of the West, USA 1958, Anthony Mann) Bei einem Zugüberfall gerät ein Ex-Bandit wieder an die alten Komplizen. Anthony Manns Cinemascope-Western mit Gary Cooper, Julie London und Lee J. Cobb zählt zu den meistgerühmten Filmen der 50er. Bis 23.50, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Im Dienste des Papstes Der Vatikan ist Arbeitgeber für rund 3000 Menschen. Mathilde Schwabeneder hat drei von ihnen durch ihren Alltag begleitet. Um 23.20 Uhr folgt die Doku Mein Stephansdom. Bis 0.15, ORF2

23.30 DOKUMENTATION

Unterm Radar – Wege aus der digitalen Überwachung Personenbezogene Daten der Nutzerinnen und Nutzer sind heiß begehrt, die Doku stellt anhand konkreter Fallbeispiele Lösungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre im Internet vor. Bis 00.25, Arte