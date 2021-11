Katja Lewina ist das Pseudonym einer in Berlin lebenden Autorin. Sie schreibt über Sexualität, Beziehungen, Liebe und ihre offene Ehe und teilt ihre Gedanken auch auf Instagram. Zuletzt ist ihr Buch "Bock: Männer und Sex" im Dumont-Verlag erschienen.



Über diesen Podcast

In "Beziehungsweise", dem STANDARD-Podcast über Liebe und Sex, sprechen Antonia Rauth, Nadja Kupsa und Kevin Recher über die schöne, leidenschaftliche und oftmals komplizierte Welt der Beziehungen. Zu Wort kommen Experten und Expertinnen, und wir hören persönliche Geschichten. Wieso haben andere mehr Sex in der Beziehung? Muss ein Seitensprung gleich die Trennung bedeuten? Wann ist Eifersucht gesund, und wann geht sie zu weit? Hetero, Homo, Transperson, sie und er, sie und sie, er und er, mono- und polygam, mit und ohne Kinder – und wieso gibt es so viele Schubladen für das, was wir Liebe nennen? "Beziehungsweise" hören Sie alle zwei Wochen dienstags auf derStandard.at, Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.

Projektleitung: Zsolt Wilhelm. Produktion: Antonia Rauth. Musik von Audio Boutique.

