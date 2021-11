Dorsey gehört zu den Gründern von Twitter. Foto: AFP / Marco Bello

Jack Dorsey tritt als CEO des Kurznachrichtendienstes Twitter zurück, wie nun auch offiziell bekannt gegeben wurde. Zuvor hatte der US-Fernsehsender CNBC unter Berufung auf "eine Reihe von Personen, die mit der Situation vertraut sind" darüber berichtet. Das Board hat einstimmig den aktuellen Twitter-CTO, Parag Agrawal, zu Dorseys Nachfolger bestimmt.

Dorsey steht seit 2015 an der Spitze des Kurznachrichtendiensts, der in den letzten Jahren damit begann, relativ schnell neue Produkte und Funktionen auf den Markt zu bringen. Zwar waren nicht alle davon erfolgreich, allerdings deute die Entwicklung laut "The Verge" auf einen Wandel zu einem deutlich agileren Unternehmen hin, das sich den Wünschen der User anpasst.

Interims-CEO

Ursprünglich wehrte sich der Twitter-Vorstand gegen Dorsey an der Unternehmensspitze, da er bis heute CEO des Zahlungsdienstleisters Square ist. Nachdem er im Sommer 2015 für mehrere Monate als Interims-Chef fungierte, konnte er die Vorstandsmitglieder jedoch für sich gewinnen. Die Rolle hatte er kurzzeitig schon 2007 inne, nach der Gründung des Unternehmens inne, bevor er 2008 zum Rücktritt gezwungen wurde.

Zuletzt versuchte 2020 der Investor Elliot Management Dorsey aus dem Amt zu drängen, weil er sich Sorgen um seine Leistung und den Wachstum der Plattform machte. Dorsey konnte sich mit dem Unternehmen einigen, allerdings wurde die Bildung eines Vorstandsausschusses angekündigt, um den "CEO-Nachfolgeplan zu evaluieren". (red, 29.11.2021)