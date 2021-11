August Wöginger, ÖVP-Klubchef (geschäftsführend, nach Sebastian Kurz), Elisabeth Köstinger, Tourismusministerin, Margarete Schramböck, Digitalministerin, und Martin Kocher, Arbeitsminister, lassen sich von der ÖVP-Message-Control-Abteilung filmen, sagen was zu Weihnachten und zünden dabei die erste Adventkerze an.

Das ist sehr lieb geworden. Auch menschlich.

Jeder freut sich auf die Zeit mit der Familie, bezüglich Geschenken erzählt Köstinger von selbstgestrickten Socken, Schramböck etwas vage von "selbstgemachten Dingen".

Kocher überrascht mit dem alten Brauch des Räucherns. Da geht man durchs Haus und verteilt Weihrauch. Das macht die türkise Propagandaabteilung zwar das ganze Jahr, aber zu Weihnachten ist es festlicher. Ja, apropos türkis. Die vier Adventkerzen sind alle türkis. Ein netter Einfall. Die Sebastian-Kurz-Beraterin Antonella Mei-Pochtler (von der hat man auch schon lange nichts gehört – ist da was?) würde das Corporate Design nennen. Möglicherweise ist hier schon die ordnende Hand von Gerald Fleischmann, vormals Medienbeauftragter unter Kanzler Kurz, nunmehr Referent im Parlamentsklub, zu erkennen; Candle Control, sozusagen. Ist aber noch ausbaufähig.

Dürfen wir auf einen türkisen Weihnachtsbaum hoffen? Auf die Jungfrau Maria in Türkis statt in Blau-Rot ? Auf ein türkises Jesuskind? Oder wenigstens türkises Stroh in der Krippe? (Hans Rauscher, 29.11.2021)