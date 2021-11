FÜR

Auf den ersten Blick wirkt die Statistik beruhigend: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die wegen Covid ins Spital müssen, ist im Vergleich mit den Erwachsenen verschwindend gering.

Diese Rechnung sei aber irreführend, sagt Michael Wagner. "Kinderärzte weisen darauf hin, dass die Krankheitslast bei Covid-19 höher ist als bei allen anderen gewöhnlichen Kinderkrankheiten, gegen die wir unsere Kinder impfen", meint der Mikrobiologe, der sich intensiv mit dem neuartigen Coronavirus auseinandersetzt und allen Eltern empfiehlt, ihre Kinder impfen zu lassen.

Es sind nicht zuletzt zwei Folgeerkrankungen, die Covid-19 für Kinder bedrohlich machen. Die erste ist Pims, eine Entzündungserkrankung, die verschiedene Organe von Haut über Herz bis Lunge erfassen kann. An ihr erkranken, so wird aktuell geschätzt, eines von 3.000 bis 5.000 infizierten Kindern. In Deutschland sind seit März 2020 468 Fälle erfasst, in Österreich, so Thomas Müller, Direktor der Innsbrucker Kinderklinik, gab es vor der vierten Welle etwa 50 registrierte Fälle.

Die zweite Erkrankung ist Long Covid, das auch bei Erwachsenen bekannt ist und noch Monate nach der Infektion etwa Erschöpfung, Gedächtnis- oder Konzentrationsstörungen hervorrufen kann. Müller schätzt, dass eine Gruppe im sehr niedrigen einstelligen Prozentbereich der infizierten Kinder Long Covid-Symptome aufweist. Selbst wenn die absoluten Zahlen gering scheinen: Sie werden in den nächsten Wochen wohl steigen. Bei der aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz von über 2.000 in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen führen auch geringe Prozentsätze zu hohen absoluten Zahlen – und Pims als auch Long Covid machen sich erst Wochen nach einer Infektion bemerkbar.

"Die aktuellen Pims-Fälle scheinen manchen belanglos, dabei ist das eine lebensbedrohliche Krankheit. Aufgrund der hohen Inzidenzen bei Kindern in der vierten Welle ist hier mit einem deutlichen Anstieg der Fälle in den nächsten Wochen zu rechnen", warnt Wagner. Zusätzlich ist jedoch vieles noch unerforscht. So bleibt unklar wie lange an Long Covid erkrankte Kinder von dieser chronischen Krankheit betroffen sein werden und ob Sars-CoV-2 wie viele andere Viren auch noch andere Spätfolgen nach sich ziehen kann. So ist die Gürtelrose eine Nachfolgeerkrankung der Feuchtblattern, und manche humane Papillomviren lösen als Spätfolge in seltenen Fällen Krebs aus. Aufgrund der Unsicherheit über die Eigenschaften der Omikron-Mutante sei es außerdem der schlechteste Zeitpunkt, um eine weitere Verbreitung zuzulassen, so Wagner. Und nicht zuletzt sei auch die epidemiologische Ebene bei Kindern mit zu bedenken: "Natürlich verbreiten Kinder auch das Virus."

Man dürfe die Schulen keinesfalls schließen, weil dann all die jungen Menschen, die sich bis vor kurzem noch gar nicht impfen lassen konnten, die Rechnung für die erwachsenen Impfverweigerer bezahlen müssten, wird gerne argumentiert. Eine besonders hohe "Rechnung" zahlen nun aber jene, die trotz ihres jungen Alters schwere Schäden von einer Erkrankung davon tragen. Eine kurzzeitige Schließung der Schulen mit den notwendigen Begleitmaßnahmen könnte den Preis geringer ausfallen lassen. (Levin Wotke, 30.11.2021)