Jungeltern erleben im ersten Jahr mit Baby zahlreiche Auf und Abs. Was ist Ihnen in Erinnerung geblieben?

Anstrengend und schön – wie war Ihr erstes Jahr mit Baby?

Mit der Geburt des ersten Kindes verändert sich das Leben komplett. Plötzlich ist man für ein kleines Wesen verantwortlich, das Bedürfnisse hat – zwar noch nicht allzu viele, aber die müssen einmal richtig erkannt werden. Stressig und gleichzeitig langweilig, so beschreiben viele Jungeltern das erste Jahr mit Baby. Viele genießen diese Zeit des Kennenlernens und lassen sich auf den neuen Rhythmus ein. Andere bringt aber genau diese Fremdbestimmtheit und vor allem der Schlafmangel an die Grenzen. So beschreibt es auch diese Twitter-Userin:

Ein realistisches Bild von Mutterschaft hätte sich diese Mutter gewünscht:

Vom hilflosen Wesen zum Kleinkind

Auch wenn vieles zu Beginn nicht einfach ist, so kann man im ersten Jahr mit Baby die enormen Entwicklungsschritte beobachten. Ist es zu Beginn ein hilfloses Wesen, das dort liegen bleibt, wo man es hingelegt hat, dreht es sich mit ungefähr einem halben Jahr um und wird immer mobiler, bis es schließlich mit rund einem Jahr die ersten Schritte macht und die Wandlung zum Kleinkind vollzieht. Die Kleinen beginnen nicht nur zu laufen, sie fangen zu plaudern, zu essen und zu interagieren an, und als Eltern ist man oft erstaunt ob dieser rasanten Entwicklungen. Und viele Eltern gehen in dieser Zeit über ihre Grenzen, wie diese Twitter-Userin schreibt:

Wie haben Sie das erste Jahr mit Ihrem Baby erlebt?

Was war anstrengend, was haben Sie so richtig genossen? Gab es Dinge, die Sie gerne vorher gewusst hätten? Und welchen Rat haben Sie für Jungeltern, die gerade die erste Zeit mit ihrem Kind verbringen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (wohl, 1.12.2021)