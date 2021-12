Bei diesem einfachen Rezept mit intensiven Gewürzen liegt Adventstimmung in der Luft

Spekulatius sind hierzulande kein traditionelles Weihnachtsgebäck, sondern werden eher dem norddeutschen und dem niederländischen Raum zugeordnet. Doch mit ihren intensiven Gewürzen – Nelkenpulver und Zimt – zaubern sie augenblicklich Adventstimmung in die Wohnung. Der braune Zucker macht sie knusprig, und der Teig ist einfach zu arbeiten – falls Kinder mithelfen, also ideal. Das große Plus des Rezepts: Es ist einfach, braucht wenige Zutaten, ist schnell gemacht und schmeckt köstlich.

Wer möchte, besorgt sich einen Spekulatiusroller oder bringt mit einem Motivroller etwas Muster auf die Oberfläche, wie das hier gemacht wird. Doch das ist nicht unbedingt notwendig, es funktioniert auch mit den vorhandenen Keksausstechern gut.

Spekulatius sind gut zum Backen mit Kindern geeignet. Foto: Helga Gartner

Das folgende Rezept ist eines der "70 Rezepte für Kekse, Brote, Stollen & Striezel" aus dem Buch "Weihnachten mit Christina". Die Autorin bezeichnet sich selbst als "eine Bäuerin, die bäckt und bloggt", und ist damit überaus erfolgreich. Ihre Rezepte sind leicht nachzubacken, gelingen auch Backeinsteigern und sind auch gemeinsam mit Kindern gut zu bewerkstelligen. Außer bloggen, backen, Kochbücher schreiben und Kochkurse geben führt sie mit ihrem Mann auch noch einen Biobauernhof im Lungau und beherbergt Urlaubsgäste.

Christina Bauer

Weihnachten mit Christina

Über 70 Rezepte für Kekse, Brote, Stollen und Striezel

Löwenzahn Verlag (https://www.loewenzahn.at/) 2021,

240 Seiten, € 26,90,

ISBN 978-3-7066-2696-5 Foto: Löwenzahn Verlag

Ihr neuestes Kochbuch beschäftigt sich mit Weihnachten. Neben Rezepten für Keksklassiker wie Zimtsterne, Vanillekipferln, Kokoskugeln und Ischler Kekse findet sich auch eine Anleitung für einen Weihnachts-Schoko-Baum aus Germteig oder für ein Lebkuchenhäuschen. Die Weihnachtstorte, ganz in Weiß mit Tannenzapfen aus Cake-Pops, ist für jeden Festtagstisch eine Zierde, und für die nächste Schneewanderung empfiehlt Christina Gewürzschnecken als Proviant.

Wer Selbstgemachtes verschenken möchte, wird ebenfalls fündig: Rezepte für vanilligen Eierlikör, Marzipankartoffeln, Weihnachtsgranola oder gebrannte Mandeln stehen zur Auswahl.

Doch nicht nur die Rezepte sorgen für Weihnachtsstimmung, auch der Adventkranz kann selber gebunden oder aus Salzteig Geschenkanhänger gebastelt werden. Mit den eingestreuten Fotos ihrer Familie und der Salzburger Winterlandschaft ist Christina Bauer ein bezauberndes Weihnachtsbuch gelungen.

EssBar-Spekulatius-RezeptPDF.pdf Größe: 0,19 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.

Zutaten

500 g Weizenmehl 700

4 g Backpulver

250 g brauner Zucker

250 g weiche Butter

2 Eier

2 g Nelkenpulver

10 g Zimt