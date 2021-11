Übernimmt die Moderation der "ZiB" um 13 Uhr und der Früh-"ZiB"-Ausgaben in ORF 2: Stefan Lenglinger. Foto: ORF/Thomas Jantzen

Wien – Nach der Bestellung von Stefan Hartl zum neuen Chefredakteur im ORF-Landesstudio Oberösterreich übernimmt der 28-jährige Stefan Lenglinger die Moderation der "ZiB" um 13 Uhr und der Früh-"ZiB"-Ausgaben in ORF 2. Lenglinger ergänzt damit das Team um Margit Laufer, Rosa Lyon und Peter Teubenbacher, wie der ORF am Dienstag bekanntgab.

Sein Debüt hat Lenglinger am 15. Dezember. Die Präsentation der "ZiB"-Formate in ORF 1, etwa der "ZiB Nacht", behält er bei. Lenglinger war 2016 Teil des ORF-"Sommergespräche"-Teams. Außerdem berichtete er für die Sendung "Report" und arbeitete im Korrespondentenbüro in den USA in Washington. Ab April 2018 moderierte er das ORF-Magazin "Heimat Fremde Heimat" bzw. ab April 2019 das "Magazin 1". Seit Februar 2020 präsentiert er die "ZiB"-Sendungen in ORF 1. (red, 30.11.2021)