Österreich war beim Laufen in der Wüste Dauerthema.

Normalerweise kommt unterwegs ja nach der "Where are you from"-Hookline meist irgendwas über Skifahren, Mozart oder Apfelstrudel. Bei Läufen "I love the Vienna City Marathon". In Israel auch "I want to do the Ironman in Carinthia".

Diesmal? Nichts dergleichen: "What is going on in your country? Is this you or your government?"

Selten zuvor habe ich Deutsche beim Nationen-Pauschalieren so glücklich grinsen gesehen: An ihnen pickt immer noch Hitler, während wir uns sogar Beethoven auf die Fahnen heften. In Sachen Corona, meinte ein Teilnehmer einer deutschen Laufreisegruppe sei der Windschatten hinter dem "Ösi" aber recht komfortabel, "obwohl wir es ja auch nicht hinkriegen".