Frida liebt seine Sonnenbrille – oder auch nicht. Foto: aan

Katzen kann man eigentlich nicht verbessern, da sind sich wohl alle Katzenfreunde einig. So wie sie sind, sind sie perfekt. Und doch, wären sie nicht noch ein bisschen perfekter mit einer kleinen Katzenkrawatte? Oder einer coolen Sonnenbrille? Und wie viel Spaß würde ihnen die lustige Stoffmaus oder der knisternde Katzentunnel bereiten? Auflösung: üblicherweise gar keinen, dafür spielen sie gern mit Plastiksackerln.

Daenerys, fleißig mit Krawatte im Homeoffice. Foto: rec

Und auch der Hund, beziehungsweise die Bellgadse, ist so, wie er ist, schon sehr fesch. Doch ein distinguierter Sir wird erst mit der vornehmen Masche im Schottenkaro aus ihm, eine richtige Hunde-Rockerin braucht das nietenbesetzte Halsband. Und besonders festlich sehen sie, gerade jetzt in der Adventzeit, auch erst mit Glitzer-Weihnachtshaarreif aus. Hund und Katz speisen auch am liebsten aus personalisierten Schüsselchen und freuen sich jeden Tag auf das neue Türchen in ihrem eigenen Adventkalender. Oder aber ihnen ist das alles eigentlich herzlich egal, und man ist als ihr menschlicher Mitbewohner einfach ein sehr leichtes und williges Opfer der Tier-Klimbim-Industrie geworden – zum wiederholten Mal.

Für welche überflüssigen Tier-Accessoires haben Sie Geld ausgegeben?

Was liegt bei Ihnen unbenutzt herum? Was haben Sie nur für ein Foto gekauft? Und war es das Geld wert? Teilen Sie die Geschichte Ihres unnötigsten Tier-Klimbims im Forum! (aan, 1.12.2021)