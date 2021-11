Frankreich Rechtsextremer Éric Zemmour verkündet Präsidentschaftskandidatur

Der rechtsextreme Medienexperte Éric Zemmour kündigte seine Präsidentschaftskandidatur offiziell am Dienstag via Youtube an. Der Neopolitiker mit französisch-algerischen Wurzeln gilt als islam- und frauenfeindlich sowie geschichtsrevisionistisch