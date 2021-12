SWITCHLIST

Karl Gedlicka

19.40 REPORTAGE

Re: Illegaler Müll in Polen – Millionengeschäft Müllexporte Jedes Jahr werden hunderttausende Tonnen Müll von Deutschland nach Polen exportiert. Ein großer Teil davon landet auf illegalen Deponien im ganzen Land. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Arm in Österreich Rund 17,5 Prozent der Menschen in Österreich haben so wenig Geld zur Verfügung, dass es oft am Wesentlichen fehlt. Lisa Gadenstätter trifft Menschen, deren Armut oft unbemerkt ist. Bis 21.10, ORF 1

20.15 CORONA-AUFKLÄRUNG

Stöckl live Experten beantworten live bei Barbara Stöckl Fragen zur Corona-Impfung. Bis 21.50, ORF 2

20.15 WELT-AIDS-TAG

Sorry Angel (Plaire, aimer et courir vite, F 2018, Christophe Honoré) Jacques (Pierre Deladonchamps), Schriftsteller und Vater eines Sohnes, verliebt sich im Paris des Jahres 1993 in den 22-jährigen Arthur (Vincent Lacoste). Als sie sich wiedertreffen, hat Jacques Aids, dem Paar läuft die Zeit davon. Christophe Honorés melancholisches Drama bildet den Auftakt eines Themenabends anlässlich des Welt-Aids-Tages. Im Anschluss sind die Doku 40 Jahre Aids – Schweigen = Tod und um 23.15 der Dokumentarfilm Hervé Guibert – Anschreiben gegen den Tod über den 1991 verstorbenen Autor zu sehen. Bis 22.20, Arte

Müssen sich dem Kampf gegen Aids stellen: Vincent Lacoste (links) und Pierre Deladonchampsin "Sorry Angel", Arte, 20.15 Uhr.

Foto: Jean-Louis Fernandez

20.15 WESTERNKOMÖDIE

Nobody ist der Größte (Un genio, due compari, un pollo, I/F/D 1975, Damiano Damiani) Terence Hill als genialer Schwindler. Damiano Damianis ziemlich sarkastische Westernkomödie, in der auch Sergio Leone die Finger im Spiel hatte, hält der Zivilisation einen Spiegel vor. Die Musik kommt von Ennio Morricone höchstselbst. Bis 22.50, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Russland – Wandlungen einer Supermacht Der frühere Moskau-Korrespondent Christian Schüller zeichnet nach, wie sich die Berichterstattung aus Moskau in diesem halben Jahrhundert entwickelt hat und wie sich in dieser Zeit das Russlandbild veränderte. Um 23.25 führt die ehemalige Russland-Korrespondentin Carola Schneider in Mein St. Petersburg durch die alte Zarenstadt. Bis 23.55, ORF 2