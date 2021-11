Robert Lewandowski (hier mit seiner Frau Anna Lewandowska bei der Preisverleihung im Théâtre du Châtelet in Paris) ging überraschend leer aus. Foto: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Paris – Ein Kuss und eine Liebeserklärung seiner Frau Anna sorgten bei Robert Lewandowski für etwas Trost. "Meine Liebe, Robert Lewandowski, für mich bist du der Beste! Ich bin immer stolz auf dich! Ich liebe dich bis zum Mond und zurück!", schrieb Anna Lewandowska bei Twitter und versah die berührende Botschaft mit zahlreichen Herzen.

Der Sieger der Herzen war Lewandowski nach der Gala im Théâtre du Châtelet in Paris allemal, nicht nur für seine Ehefrau. Dass der Ausnahmestürmer des FC Bayern nach einem unglaublichen Rekordjahr nicht den prestigeträchtigen Ballon d'Or im Gepäck hatte, als er nach München zurückkehrte, sorgte für Verwunderung und Kritik.

"Wann dann?"

"Ehrlich gesagt verstehe ich nach dieser Wahl die Welt nicht mehr. Keiner hätte es so verdient gehabt wie Lewandowski", sagte der frühere Weltfußballer Lothar Matthäus bei Sky in aller Deutlichkeit. Auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp war schwer verwundert: "Man kann ihn immer Lionel Messi geben, für seine Karriere und sein Spiel. Aber wenn du ihn diesmal nicht Robert Lewandowski gibst, wann dann?"

Der frühere Stürmer Jan-Aage Fjörtoft machte sich über die nicht nur aus seiner Sicht einfältige Wahl einer Journalisten-Jury, die Messi bereits zum siebenten Mal ehrte, sogar lustig. Der Norweger schrieb mit Blick auf die Saison 2026/27: "Lewandowski schießt 63 Tore, hat den besten Impfstoff gegen Covid entwickelt, gewinnt die Champions League, wird nach Johannes Paul der zweite Papst aus Polen, mit Polen sensationell Weltmeister – den Ballon d'Or gewinnt Messi."

Selbst dem Superstar, der zuletzt in Barcelona und jetzt in Paris wenig überzeugend agiert, war die erneute Auszeichnung etwas peinlich. Der Argentinier, immerhin mit dem Nationalteam Gewinner der Copa America, schlug bei seiner Dankesrede vor, dem überragenden Bayern-Stürmer im Nachhinein den Goldenen Ball 2020 zu überreichen: "Jeder weiß, und wir alle stimmen zu, dass du der Gewinner im letzten Jahr warst." Wegen der Corona-Pandemie war die Trophäe damals nicht vergeben worden.

Nachträgliche Ehrung?

Ballon-d'Or-Chef Pascal Ferre hat eine nachträgliche Ehrung von Lewandowski für das Jahr 2020 zumindest nicht ausgeschlossen. "Ich denke, wir müssen die Entscheidungen nicht sehr schnell treffen. Wir können darüber nachdenken und sollten gleichzeitig die Geschichte des Ballon d’Or respektieren, die auf Wahlen basiert", sagte Ferre dem Nachrichtenportal Watson: "Was Messi gesagt hat, war nett und schlau."

Auch wenn der FIFA-Weltfußballer des vergangenen Jahres die Krönung und einen weiteren Superlativ in seiner beeindruckenden Karriere verpasst hatte und sich mit dem Trostpreis "Torjäger des Jahres" zufriedengeben musste – für die Bayern ist Lewandowski weiterhin unangefochten der Beste.

Auch ohne den Goldenen Ball sei "Lewy im Olymp der Größten des Weltfußballs längst angekommen", betonte Vorstandschef Oliver Kahn: "Ich bin gespannt, welche Rekorde er mit unserem Klub in der Zukunft noch aufstellen wird. Er wird auch im nächsten Jahr wieder ein Kandidat sein."

Toptorjäger

Nachdem der 33-Jährige in der vergangenen Saison den historischen Rekord von Legende Gerd Müller mit 41 Treffern geknackt hatte, führt Lewandowski auch jetzt wieder die Torjägerliste in der deutschen Bundesliga (14) und Champions League (9) an. Bereits am Samstag (18.30 Uhr / Sky) will er im Gipfeltreffen bei Borussia Dortmund und im mit Spannung erwarteten Duell mit Herausforderer Erling Haaland weitere Ausrufezeichen setzen.

"Er ist ein Musterprofi und wird niemals nachlassen. Robert nimmt sich immer wieder neue Ziele vor – deshalb ist er einer der besten Spieler der Welt", sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic über den "Ausnahmespieler". Auch Präsident Herbert Hainer sprach einmal mehr mit Stolz von Lewandowski, "denn er hätte es verdient gehabt, nach Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge der vierte Spieler in unserer traditionsreichen Vereinsgeschichte zu werden, der diesen Titel gewinnt".

Klappte nicht. Sieger der Herzen war Robert Lewandowski aber allemal. (sid, 30.11.2021)