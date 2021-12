Im jüngsten mutmaßlichen Frauenmord erhebt die Familie des Opfers Vorwürfe gegen die Polizei: Diese habe zu langsam und zu wenig ermittelt. Foto: APA/Barbara Gindl

Am Dienstagmittag wurde in Brigittenau die Leiche einer 60-jährigen Frau im Kellerabteil eines Wohnhauses gefunden. Die Polizei hat den Verdacht, dass sie durch Fremdverschulden starb, nach dem Partner der toten Frau – ihrem Mann – werde derzeit gefahndet. Angehörige des Opfers erheben in dem Fall schwere Vorwürfe gegen die Polizei: Es sei zu wenig und zu langsam ermittelt worden. Die Landespolizei bestreitet das und zählt zahlreiche Ermittlungsschritte auf.

In der Presseaussendung der Landespolizei Wien, die am Dienstagnachmittag an die Medien geschickt wurde, heißt es zu der Causa: "Nachdem eine Frau nichts mehr von ihrer 60-jährigen Mutter gehört hatte und ihr Aufenthalt unbekannt war", habe man die Wohnung der Frau samt Kellerabteil mit einem Polizeidiensthund durchsucht. Wann die Vermisstenanzeige gemacht wurde, steht dort nicht. Sondern: "Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen". Die Ermittlungen seien im Gange.

Die schriftliche Kommunikation von N.* und ihrem Bruder B.* mit den Behörden, die dem STANDARD vorliegt, zeichnet ein anderes Bild: Eines, in dem die Geschwister gemeinsam mit ihrem Cousin selbst die Ermittlungen übernahmen, in dem die Ermittler trotz mehrmaliger Hinweise durch die Geschwister lange nicht von einem Tötungsdelikt ausgingen und erst über eine Woche nach der Vermisstenmeldung im Keller des Opfers Nachschau gehalten worden sein soll.

Erster Gang zur Polizei vor zehn Tagen

Was war passiert? Am 19. November sei der Kontakt zur Mutter abgebrochen, sagen die beiden Angehörigen – und vor Reisen hatte sie sich gewöhnlich gemeldet. Schon am Tag danach hätten sie Krankenhäuser kontaktiert, seien auch bei der Polizei gewesen, aber weggeschickt worden. Am 21. November gingen N. und ihr Bruder B. gemeinsam mit einer Freundin der Mutter noch einmal zur Polizei und erstatteten eine Vermisstenanzeige. Die Streifenpolizei sei noch an dem Abend vor der verschlossenen Kellertür gestanden, auch tags darauf seien Beamte des Landeskriminalamts vor Ort gewesen, ins Kellerabteil habe aber niemand gesehen.

Zwei Tage später habe sich die Freundin der Mutter erneut bei den Geschwistern gemeldet: Sie mache sich Sorgen – wegen des Ehemanns. Noch am selben Tag kontaktierten die Geschwister, so geben sie an, weitere Freundinnen, die hätten von einer zerstörten Beziehung der Mutter mit ihrem Mann gesprochen: Die Mutter soll kontrolliert, immer wieder unangekündigt abgeholt worden sein, ihr Mann ständig eifersüchtig gewesen sein.

Also wandten sich die Geschwister erneut an die Polizei, schilderten die Aussagen und teilten ihre Sorge mit, der Mutter sei etwas passiert, dass sie vielleicht gefangen gehalten werde, ihr Leben in Gefahr sein könnte. Einen Tag später schrieben sie der Polizei erneut: Sie wollten bei der Polizei eine Flugdatenauskunft erwirken, um zu sehen, ob die Mutter samt Ehemann das Land verlassen hat. Auch den Verdacht des Frauenmords stellten sie in den Raum.

"Check the Shortage"

Tags darauf fanden laut N. Freunde und Bekannte das Auto des Verdächtigen am Flughafen. Die Polizei, so geht aus den Schreiben der Geschwister hervor, habe am selben Tag das Fahrzeug sichergestellt, Schlamm sei auf einem Reifen gewesen. Man habe außerdem festgestellt, dass der Mann sich ein Flugticket in den Iran gekauft habe – nur für sich.

Ebenfalls an diesem Tag hätten mehrere Personen aus dem Bekanntenkreis seltsame Nachrichten via Whatsapp erhalten. "Weißt du schon was über (Name der Mutter)", sei da gestanden. "Check the Shortage, I’m sorry" – zu Deutsch: "Check die Knappheit, Es tut mir leid", habe jemand an B., den Sohn der Verstorbenen geschrieben. N. und B. glauben, dass das der Mann ihrer Mutter war, unter einer falschen Nummer. Und dass er sich vertippt hatte: Statt Shortage, so glauben sie, wollte er "Storage" schreiben – Lagerraum.

Todesursache unklar

Die Polizei, so geben die beiden an, habe sie aber nach dieser Information vertröstet. Im Keller der gemeinsamen Wohnung sei bis zu dem Zeitpunkt kein Beamter gewesen, geben die Geschwister an – N. und ihr Bruder selbst hatten dort bereits nachgesehen, "leider nicht gründlich genug", wie sie heute sagen.

Noch einen Tag, bevor die Leiche gefunden wurde, bekamen die Geschwister ein Schreiben, indem ihr Antrag auf Akteneinsicht in der Causa abgelehnt wurde – sie wollten sich als Privatbeteiligte dem Verfahren angeben, wegen des Verdachts, dass ihre Mutter "in der Nacht zwischen Freitag, 19. November 2021, ca. 23 Uhr bis Samstag, 20. November 2021, ca. 02:27 Uhr" getötet worden sei. Dem wurde nicht stattgegeben. Der Grund: Sie seien keine Opferangehörigen, immerhin gebe es keine Leiche. "Sollten sich die Verdachtsmomente auf ein Tötungsdelikt erhärten, wird Akteneinsicht im beantragten Umfang zugestanden", heißt es da.

Am Dienstagvormittag wurde der Keller von der Polizei durchsucht, zehn Tage nachdem die Angehörigen das erste Mal bei der Polizei waren. "Unter einigen Gegenständen", so heißt es in der Pressemitteilung der Polizei, habe man eine leblose Person gefunden. Woran sie starb, ist noch unklar.

Polizei weist Vorwürfe zurück

Bei der Landespolizeidirektion Wien kann man die schwerwiegenden Vorwürfe nicht nachvollziehen. "Dem Akt ist zu entnehmen, dass die Ermittler in regelmäßigem Kontakt mit den Angehörigen, insbesondere der Tochter des Opfers, waren und sie über die Ermittlungsschritte informiert haben", heißt es auf eine Anfrage des STANDARD.

An dem Tag, als die Abgängigkeitsanzeige erstattet wurde, habe die Polizei Nachschau in der Wohnung und auch im Keller der Frau Nachschau gehalten, wird versichert. Es seien außerdem diverse Abfragen erfolgt – bei der Rettungszentrale bzw. dem Rettungsdienst, in den Spitälern, der Anhaltedatei und Haftanstalten –, auch nach dem Pkw sei gesucht worden, eine Anfrage bezüglich Ortung des Wagens sei ebenso im Gang gewesen. Eine Handyortung sowohl bei der Frau als auch bei ihrem Mann sei ergebnislos verlaufen. Auch mit der Staatsanwaltschaft sei die Polizei in Kontakt gewesen, um die Konten des 64-Jährigen einsehen zu können. Schließlich sei der Leichnam der Frau bei der Suche mit dem Polizeidiensthund entdeckt worden. (Lara Hagen, Gabriele Scherndl, 1.12.2021)