Tagesüberblick Coronavirus

Biontech geht von Impfschutz vor schweren Verläufen auch bei Omikron aus

8.186 Neuinfektionen in Österreich. Die Sozialpartner einigten sich auf eine Sonntagsöffnung am 19. Dezember. Scholz will eine Impfpflicht für Deutschland. Die Corona-News im Tagesüberblick