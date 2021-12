Gegner des Projekts demonstrierten vehement gegen den Tunnel unter dem Nationalpark. Foto: Imago

Der heftige Wind in Wien hat sich über Nacht gelegt. Dennoch ist eine weitere Sturmfront auch für Mittwoch angesagt: Es werden Jubelstürme auf der einen Seite – und ein Sturm der Entrüstung auf der anderen Seite erwartet. Denn Verkehrs- und Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen hat den Bau des umstrittenen Lobautunnels offiziell gestoppt. Das gab die Ministerin am Mittwochvormittag bei einer Pressekonferenz bekannt.

Tunnelprojekt im Spannungsfeld von Verkehr, Klimaschutz und Stadtplanung

Dieses Resultat habe die Evaluierung des Asfinag-Bauprojekts durch das Ministerium und externe Expertinnen und Experten des Umweltbundesamts ergeben. Der Lobautunnel, der seit knapp 20 Jahren geplant wird, wird nicht weiterverfolgt, wie es nach dem sogenannten Klimacheck in einer Medieninformation heißt. Neben Kriterien wie der Verkehrssicherheit, der Verkehrsplanung sowie wirtschaftlichen und regionalen Bedürfnissen sei bei der Evaluierung "auch der Schutz von Klima und Umwelt im Zentrum" gestanden. "Wenn wir heute falsche Entscheidungen treffen, werden nicht nur Milliarden an Steuergeld vergraben, sondern auch die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder verbaut."

Von allen untersuchten Straßenbauprojekten hat die Lobauautobahn laut der Evaluierung den höchsten Bodenverbrauch ausgewiesen. Zudem seien "massive Eingriffe in die unberührte Artenvielfalt zu erwarten".

Kein Autobahnring um Wien

Mit der Entscheidung Gewesslers steht fest, dass es damit auch keinen Autobahnring um Wien geben wird. Denn zur Vollendung dieses Projekts hätte nur noch das 19 Kilometer lange S1-Teilstück zwischen Schwechat und Süßenbrunn gefehlt – samt dem 8,2 Kilometer langen Lobautunnel. Insgesamt wäre der Autobahnring um Wien 195 Kilometer lang gewesen, er reicht bis nach St. Pölten.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) führt seit Jahren die Notwendigkeit der S1-Nordostumfahrung für die Stadt ins Treffen. Der Stadtchef hatte bereits im Vorfeld der Entscheidung angekündigt, bei einem Aus für den Tunnel juristische Schritte einzuleiten. Eine Stellungnahme des Bürgermeisters war nach Gewesslers Pressekonferenz angekündigt.

Eine Alternative für den Lobautunnel konnte Gewessler vorerst nicht bieten. Laut einer Medienunterlage kündigte sie aber an, gemeinsam mit der ÖBB "den Ausbau der S-Bahn rasch voranzutreiben".

Auch Nordabschnitt wird nicht in der geplanten Form umgesetzt

Die noch fehlende S1-Nordostumfahrung Wiens umfasst zwei Abschnitte: den südlichen Teil ab Schwechat inklusive Tunnel – und einen nördlichen Teil von Groß-Enzersdorf bis Süßenbrunn. Auch dieser Nordteil wird aufgrund der Entscheidung gegen den Lobautunnel sowie wegen der laufenden Verfahren zur S8 (Marchfeld-Schnellstraße) nicht wie geplant errichtet. Damit sind die geplanten Straßenbauvorhaben im Nordosten Wiens völlig offen. Hier heißt es praktisch: zurück an den Start.

S1-Spange möglicherweise ins Nirgendwo

Skurril mutet aber an, dass die S1-Spange von der Seestadt Aspern in Richtung Osten vom Bund gebaut werden könnte. Diese sollte eigentlich das Stadtentwicklungsgebiet mit der S1-Nordostumfahrung verbinden. Dieses Ziel ist mit dem Aus für den Tunnel freilich obsolet geworden.

Laut Verkehrsministerium muss die S1-Spange dennoch gebaut werden, falls die Stadt Wien die ebenfalls umstrittene Stadtstraße von der Tangente (A23) bis zur Seestadt Aspern errichtet Denn auch die S1-Spange ist eine Voraussetzung dafür, dass zahlreiche Wohnprojekte in dem Stadtentwicklungsgebiet überhaupt gebaut werden dürfen. Das könnte also rein rechtlich dazu führen, dass die S1-Spange errichtet werden muss – und vorerst im Nirgendwo endet, weil die weiteren Straßenplanungen für den Nordteil der S1 nunmehr völlig offen sind. Dieses Szenario wäre freilich an Lächerlichkeit nicht zu überbieten.

Heftige Kritik vorprogrammiert

Nach der Verkündung der Entscheidung ist heftige Kritik vonseiten der Befürworter des Tunnelprojekts programmiert. Denn die Positionen der Fürsprecher und der Bekämpfer des Projekts sind seit Jahren bezogen. Auf der einen Seite findet sich – auch wenn die Motive verschieden sind – eine seltene wie mächtige Allianz aus SPÖ, ÖVP, FPÖ, Wirtschaftskammer und ÖAMTC für den Tunnelbau. Neben Wiens Stadtchef Ludwig hat auch Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) weitere Schritte angekündigt, sollte es zu einem Stopp der S1 kommen. Laut Sima wird es in diesem Fall auch "Schadenersatzforderungen" geben.

Gegen den Lobautunnel sind vor allem die Grünen, zahlreiche Umweltschutzorganisationen und – etwas zaghaft – die Neos aufgetreten. Auch die Wiener SPÖ-Jugend sprach sich gegen den Tunnelbau aus. (David Krutzler, 1.12.2021)