Impfpflicht einführen? Andreas Mölzer sieht anders als die FPÖ-Spitze keinen Ausweg. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Er sei doppelt mit Astra Zeneca geimpft gewesen und trotzdem an Covid-19 erkrankt: Das sagte der ehemalige FPÖ-Abgeordnete Andreas Mölzer am Dienstagabend im ORF-"Report". Er werde sich aber auch die dritte Impfung holen – und nimmt damit eine Position ein, die von jener der FPÖ-Spitze abweicht.

Er sei in dieser Frage "nicht ganz auf Parteilinie", so Mölzer. Er könne sich auch eine Impfpflicht vorstellen: "Wenn es uns weiterbringt, von mir aus. Wenn es uns nützt und wenn es auch verfassungsrechtlich hält." Glücklich mit der Impfpflicht sei ja auch die Bundesregierung nicht, aber: "Es hat keinen Sinn", Widerstand gegen etwas zu leisten, "was halt das Gros der Wissenschaft empfiehlt".

Über seine Erkrankung sagt Mölzer: "Ich habe einen relativ leichten Verlauf gehabt, aber es ist mir auf gut Kärntnerisch beschissen gegangen."

Wirbel um Kickls Wirtshaustour

Beschissen gegangen ist es Berichten zufolge auch vielen Besuchern der "Freiheitstour" von FPÖ-Chef Herbert Kickl Anfang November. Kickl selbst hatte sich ja mit Corona infiziert – und hat sich erst kürzlich aus der Quarantäne zurückgemeldet.

Die Kärntner Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) erhebt nun in der "Kleinen Zeitung" schwere Vorwürfe. Kickls Tour durch Gasthäuser Anfang November habe zu einem erhöhten Infektionsgeschehen im Lavanttal geführt.

Es habe "Ansammlungen von mehreren hundert Menschen" gegeben. "Es wurden keine Masken getragen, keine Abstände eingehalten", sagt Prettner. "Nachweislich haben sich da viele, viele Menschen infiziert. Da wurden schwere Verläufe provoziert – einfach nur zur Stimmenmaximierung. Das war ein verantwortungsloses Vorgehen der Freiheitlichen Partei." Man habe Bilder in sozialen Netzwerken gesichtet und erkannt, dass "einige Infizierte inzwischen in den Krankenhäusern liegen, einige auf der Intensivstation um ihr Leben ringen".

Die FPÖ weist die Vorwürfe zurück. Man habe die Veranstaltungen unter der damals gültigen 3G-Regel durchgeführt, wird FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz zitiert. (rwh, 1.12.2021)