Das Design der Cyberwhistle ist dem E-Pick-up Cybertruck nachempfunden. Foto: Tesla

Im Sommer gab Tesla bekannt, dass die Auslieferung des kantigen Cybertruck auf 2022 verschoben werden muss. Das markante Design des E-Pick-ups hat jetzt allerdings ein weiteres Produkt inspiriert: eine Trillerpfeife namens Cyberwhistle, die als Seitenhieb auf Whistleblower verstanden werden darf, die versuchen, Firmeninterna zu veröffentlichen.

"Blow the Whistle on Tesla", heißt es in einem Tweet von CEO Elon Musk, in dem er auf die Produktseite des Onlineshops verlinkt. Dort heißt es, die Trillerpfeife sei ein limitiertes Sammlerstück, für dessen Design man sich vom Cybertruck habe inspirieren lassen. Tatsächlich sieht die Cyberwhistle aus wie eine räderlose Miniaturversion des E-Autos, gefertigt ist sie aus Edelstahl mit polierter Oberfläche, berichtet "t3n".

Teurer Wiederverkauf

Die 50 Dollar teuren Pfeifen scheinen jedenfalls ein Verkaufsschlager zu sein, im Shop sind sie bereits restlos ausverkauft – und dafür auf Ebay für Preise zwischen 100 und 1.000 Dollar zu finden. Tatsächlich scheint es dort Interessenten zu geben, die bereit sind, das Vierfache des Listenpreises zu bezahlen. Sucht man nach abgeschlossenen Auktionen, werden mehrere Cyberwhistles angezeigt, die für knapp 200 Dollar den Besitzer gewechselt haben.

In einem weiteren Tweet macht sich Musk außerdem über Apple lustig. Erst kürzlich hatte der iPhone-Hersteller ein Putztuch für ausgewählte Geräte um 25 Euro in das Sortiment aufgenommen, das für Spott sorgte. "Verschwendet euer Geld nicht für dieses alberne Apple-Tuch, kauft stattdessen unsere Pfeife!", schreibt er auf dem Kurznachrichtendienst. (red, 1.12.2021)