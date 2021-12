Neos in Wien erfreut über Klarheit – Bürgermeister Ludwig kündigte Stellungnahme für späten Vormittag an

Der Lobautunnel sollte durchs Naturschutzgebiet führen, nun will die Umweltministerin das Projekt stoppen. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Der Koalitionspartner der Grünen, die ÖVP, fordert nach dem aus für den Lobautunnel Gespräche über das weitere Vorgehen. Finanzminister Gernot Blümel – der das Projekt stets befürwortet hat – hielt in einer Stellungnahme fest, dass sich seine Haltung grundsätzlich nicht geändert habe: "Es handelt sich um ein wichtiges und wesentliches Infrastrukturprojekt, das sowohl Anrainer entlastet als auch den Standort stärkt."

"Wie auch bei der Steuerreform gehe ich davon aus, dass man auch bei diesem Thema einen gemeinsamen Weg als Bundesregierung findet", sagte der Minister. "Zumal es für das Bauprogramm der Asfinag auch das Einvernehmen mit dem BMF braucht", fügte er hinzu. "Ich erwarte, dass die entsprechenden Gespräche auf Expertenebene umgehend aufgenommen werden, um eine Lösung zu erzielen", hielt er fest.

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte auf die Frage, ob ihr Vorhaben mit der ÖVP abgestimmt sei oder ob sich die ÖVP querlegen könnte, erklärt: Die Asfinag erstelle ein Bauprogramm, das sei mit ihr als Verkehrsministerin abzustimmen. Im nächsten Schritt gelte es, ein Übereinkommen mit dem Finanzministerium zu erzielen.

"Schlag ins Gesicht"

Weniger zurückhaltend in ihrer Kritik äußerte sich die Wiener ÖVP, deren Obmann Blümel ist. "Die heutige Entscheidung von Verkehrsministerin Gewessler ist völlig unverständlich, zeugt von kompletter Verantwortungslosigkeit und ist geradezu ein Schlag ins Gesicht der Wienerinnen und Wiener. Dieser Entscheidung muss entschieden entgegengetreten werden", befanden Klubobmann Markus Wölbitsch und Verkehrssprecher Gemeinderat Wolfgang Kieslich in einer Aussendung.

"Öffi-Turbo zünden"

Die Neos hingegen, Koalitionspartner der SPÖ in Wien, sprachen von einer "erwartbaren und richtigen Entscheidung". Klubobfrau Bettina Emmerling sagte zum Stopp des Lobautunnels in einer Aussendung: "Das Wichtigste ist: Jetzt herrscht Klarheit." Sie fordert alle Beteiligten auf, "jetzt rasch zu handeln, statt nachhaltige Lösungen durch Rechtsstreitigkeiten über Jahre zu verzögern". Man habe Chance, die "verkehrsgeplagten Bewohner" der Donaustadt schnell und ökologisch sinnvoll zu entlasten. Bund, Wien und Niederösterreich müssten nun die frei gewordenen Mittel umleiten und einen "Öffi-Turbo für die Ostregion zünden". Es brauche "attraktive, die Stadtgrenze überquerende Alternativen für Pendler" und eine Aufwertung der S-Bahn Verbindungen in die Stadt.

Klimaziele erreichen

"Hoch erfreut" zeigen sich die Wiener Grünen. Die Parteivorsitzenden Judith Pühringer und Peter Kraus in einer Aussendung: "Heute ist ein Jubeltag für den Klimaschutz und die gesamte Klimabewegung. Die Entscheidung gegen den Lobautunnel ist richtig und vernünftig." Ein Festhalten an einem "uralten fossilen Großprojekt" sei mit Erreichung der Klimaziele "einfach nicht mehr vereinbar".

FPÖ-Verkehrssprecher Toni Mahdalik bedauerte in einer Aussendung in Bezug auf den Stopp des Lobautunnel "dumpfgrüne Weltfremdheit, ideologische Verblendung und puren Autofahrerhass". Im 22. Bezirk würden 200.000 Menschen "seit Jahren in einer Stauhölle schmorren". Er fordert, die "katastrophale Fehlentscheidung auf dem Rücken der Bevölkerung" umgehend rückgängig zu machen.

SPÖ gegen Stopp

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kündigte für den späten Vormittag eine Stellungnahme an. Er war in der Vergangenheit als Befürworter des Projekts aufgetreten und hatte rechtliche Schritte im Fall eines Stopps angekündigt.

Die Sozialistische Jugend (SJ) freut sich über Gewesslers Entscheidung. Ein Baustopp für den Lobautunnel alleine ist der Parteijugend noch "viel zu wenig". Es brauche eine "rasche verkehrspolitische Neuorientierung" der Stadt und eine "sinnvolle Diskussion darüber, wie das Verkehrsproblem schnellstmöglich auf ökologischem Wege gelöst werden kann".

Kritisch reagiert jedoch die SPÖ Niederösterreich. "Wie sollen die BürgerInnen jemals wieder ruhig schlafen können, die ArbeitnehmerInnen pünktlich zur Arbeit kommen und die Gemeinden lebenswert bleiben, wenn sich durch sie eine kilometerlange Verkehrslawine zieht?", empörte sich Karin Renner, Landtagspräsidentin und SPÖ-Bezirksparteivorsitzende in Gänserndorf.

Freude bei NGOs, Kritik vom ÖAMTC

Naturschutzorganisationen wie WWF, Greenpeace, Global 2000, der Naturschutzbund und Südwind begrüßen den Stopp des Lobautunnels. Der ÖAMTC befürchtet ein Verkehrschaos. "Der heute von Bundesministerin Leonore Gewessler angekündigte Stopp für den S1-Lückenschluss bedeutet, dass die dringende Entlastung der Südost Tangente ausbleibt. Es wird dort auch weiterhin an rund 180 Tagen im Jahr in beiden Richtungen Überlastungs-Staus geben", heißt es. (red, 1.12.2021)