Was geschieht in dieser Szene? Wer weiß es noch? Foto: hbo

Wie stellte man sich als heranwachsender junger Mensch das Leben in New York vor? Entweder wie in "Friends" mit den besten Freunden in riesigen Wohnungen in Manhattan zusammenleben und den ganzen Tag im "Central Perk" verbringen. Oder in einem sexy Job, mit extravaganter Garderobe und einem aufregenden Privatleben auf unbezahlbaren High Heels mit den Freundinnen durch die Hochhausschluchten der Stadt stöckeln. Das war zwar mehr als weit von der Realität entfernt, dennoch, oder gerade deshalb, eroberte "Sex and the City" in den ausgehenden 90er-Jahren und der ersten Hälfte der 2000er das Publikum im Sturm und wurde eine der erfolgreichsten Serien ihrer Zeit. Auch auf den Stil dieser Jahre nahm "SatC" großen Einfluss: Was Carrie und Co aus ihrem reichhaltigen Kleiderschrank auswählten, landete kurze Zeit später in irgendeiner Form in den Modezeitschriften und Geschäften, auch auf den "Cosmopolitan"-Absatz dürfte die Serie deutlich eingewirkt haben.

War damals ein beliebter Klingelton. chefvi77

Für besondere Aufregung sorgte damals, dass sich Carrie, Miranda, Charlotte und Samantha in bisher in TV-Serien – besonders in dieser Breitenwirksamkeit – nie dagewesener Offenheit über ihr abwechslungsreiches Liebes- und Sexleben austauschten. Eine Direktheit, die bis dahin hauptsächlich männlichen TV-Charakteren vorbehalten war. Männer kamen und gingen im Lauf der sechs Staffeln zwar viele – was blieb, war aber die Freundschaft zwischen den vier sehr unterschiedlichen Protagonistinnen. Bereits damals und heute noch viel mehr wurde jedoch kritisiert, dass es – allem der Serie oft zugeschriebenen Feminismus zum Trotz – zwischen den Frauen immer hauptsächlich um die jeweils aktuellen Männer ging und zum Ende der Serie hin allen vier ein perfektes Happy End samt männlichen Lebensabschnittspartnern zusammengezimmert wurde. Selbst jenen, die in früheren Staffeln nie wirklich den Wunsch danach geäußert hatten. Auch im STANDARD-Forum liest man:

Nun geht es in wenigen Tagen weiter mit der Geschichte der Freundinnen (minus Samantha). "And just like that ... " nimmt uns für eine Staffel wieder mit ins fiktiv-glamouröse New York. Werden Sie Carrie, Charlotte und Miranda nach all den Jahren wieder einen Besuch abstatten?

