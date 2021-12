HMD führt technische Probleme als Grund an, bietet den Nutzern aber einen Rabattgutschein für ein neueres Gerät an

Das Nokia 9: Einst das Flaggschiff von HMD, jetzt gibt es nicht einmal mehr das versprochene Update auf Android 11. Foto: AFP

Es ist der Punkt, über den sich HMD Global eigentlich von der Masse abheben wollte: Unter der Marke Nokia verkaufte Smartphones sollten mit raschen, zuverlässigen und langfristigen Updates punkten können. Anfänglich schien dieser Plan auch aufzugehen. Die Kooperation mit Google rund um Android One sicherte regelmäßige Sicherheitsaktualisierungen, zudem gab es große Versionssprünge auch in Preisklassen, die andere Hersteller schon einmal ganz vernachlässigen.

Mittlerweile hat sich diese Situation aber beinahe vollständig gedreht. Das liegt einerseits daran, dass andere Hersteller besser bei Updates geworden sind, andererseits ist unübersehbar, dass HMD Probleme hat, seine eigenen Versprechen einzuhalten. So kamen viele Updates auf Android 11 für bestehende Geräte mit deutlicher Verzögerung gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan. Und eines davon kommt jetzt gleich gar nicht.

Versprechen: Gebrochen

Auf seiner Webseite gibt HMD Global bekannt, dass das Nokia 9 Pureview kein Update auf Android 11 mehr erhalten soll. Damit bricht man nicht nur die ursprüngliche Update-Garantie, auch in den vergangenen Monaten hatte man immer wieder betont, dass die neue Version für das preislich in der Oberklasse angesiedelte Smartphone aus dem Jahr 2019 weiterhin auf dem Plan steht. Damit hat das Nokia 9 nur einen einzigen großen Versionssprung erhalten, jenen auf Android 10, der bereits Ende 2019 veröffentlicht wurde – und mit dem das Nokia 9 damals noch als eines der ersten Geräte im Android-Umfeld bedient wurde. Seitdem gab es "nur" mehr Sicherheitsaktualisierungen.

Als Grund verweist HMD auf "Inkompatibilitäten zwischen Kamera und Software", man hatte also offenbar Schwierigkeiten, die Funktionen der doch recht speziellen Kamera mit ihren fünf Kameralinsen in Android 11 zu integrieren. Freilich erscheint unwahrscheinlich, dass es sich dabei um generell unlösbare Defizite handelt, HMD wollte wohl einfach nicht die notwendigen Ressourcen in die Anpassung der eigenen Spezialsoftware an die neue Version stecken. Im Nokia-Forum werfen verärgerte Nutzer dem Hersteller zusätzlich vor, dass die Kamera ohnehin nie richtig funktioniert habe, von Anfang an von zahlreichen Problemen geplagt gewesen sei.

Gutschein

Die zu erwartende Empörung der betroffenen Kunden versucht HMD mit einem Gutschein zu kalmieren: Nokia-9-Besitzer sollen beim Kauf eines aktuelleren Smartphones von HMD einen Rabatt von 50 Prozent erhalten. Gültig ist dieser für aktuelle Geräte der X-Reihe, also etwa das Nokia XR20, das mit einem Listenpreis von rund 500 Euro aufgeführt wird. Das Angebot gilt bis zum 31. März 2022.

Die gute Nachricht dabei: Das XR20 ist das erste – und bisher einzige – Smartphone, für das HMD Global drei große Android-Updates garantiert. Ob die Kunden nach den aktuellen Erfahrungen diesem Versprechen viel Glauben schenken, ist natürlich eine andere Frage. Dazu kommt, dass HMD bisher keinerlei Roadmap für die Updates auf Android 12 vorgelegt hat – während etwa Konkurrent Samsung bereits mit der Aktualisierungswelle gestartet hat, und das, obwohl man umfassende Änderungen am System vornimmt. Dazu kommt, dass seit heuer viele anderer Herstelle drei große Versionssprünge und vier Jahre Sicherheitsaktualisierungen zusichern und damit über die Nokia-Garantie hinausgehen. Bei Google sind es gar fünf Jahre an monatlichen Sicherheitsupdates. (Andreas Proschofsky, 1.12.2021)